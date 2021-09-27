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В Україні вперше проведуть аудит стану військового співробітництва з іноземними державами

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. В Україні за ініціативи Ради національної безпеки і оборони вперше відбудеться аудит стану військово-технічного співробітництва з іноземними державами. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу апарату РНБО.

Цитата

“18 червня 2021 року Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення „Про Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України“, яке уведене в дію Указом Президента України від 20 серпня 2021 року № 372. З метою покращення позицій України на світовому ринку озброєнь і зміцнення потенціалу держави у сфері ВТС Кабінету Міністрів України згідно з цим рішенням доручено у шестимісячний строк забезпечити проведення огляду ВТС України з іноземними державами за минулий трирічний період”, — інформують в апараті.

Деталі

Повідомляється, що під час проведення огляду будуть проаналізовані:

  • особливості та тенденції розвитку світового ринку озброєння, військової та спеціальної техніки;
  • ефективність здійснення ВТС України з іноземними державами, а також фактори, які впливають на зазначене співробітництво;
  • фінансові показники експорту озброєння та військової техніки до іноземних держав, результати діяльності органів державного управління, підприємств, установ і організацій промисловості та науки, а також забезпечення сектору безпеки і оборони;
  • потенціал та перспективні напрями розвитку ВТС України з іноземними державами.

“На основі огляду розроблятиметься Стратегія військово-технічного співробітництва України на найближчі 5 років, яка буде подана на розгляд РНБО України”, — йдеться в повідомленні пресслужби.

Повідомляється, що листом за підписом заступника Секретаря РНБО Сергія Демедюка Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості України, яке визначено головним органом, відповідальним за виконання завдання, для забезпечення підготовки відповідних документів запропоновано в стислий термін розробити та подати на затвердження уряду порядок проведення огляду.

Апарат РНБО України має бути щомісяця поінформований про результати проведеної роботи.

Що було раніше

Як писав УНН, Рада національної безпеки і оборони України запустила систему моніторингу олігархів. Вона була розроблена в межах закону про олігархів, який готується до другого читання.

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