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В Україні впали ціни на свинину, курятину та яйця

Київ • УНН

 • 14022 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. За місяць в Україні подешевшала низка соціальних продуктів харчування. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

В Україні впали ціни на свинину, курятину та яйця

Зокрема, у лютому тушка куряча впала в ціні на 51 коп. до 58,1 грн/кг, свинина в середньому подешевшала на 97 коп. до 104,36 грн/кг, яйця на 87 коп. — до 23,9 грн за десяток. Яловичина також стала доступнішою — кілограм м'яса подешевшав на 70 коп. до 128,36 грн.

У лютому також впали в ціні яблука — на 4 коп. до 9,43 грн/кг, олія соняшникова — на 5 коп. до 35,07 грн/кг.

Водночас, зросло в ціні масло вершкове — на 30 коп. до 40,08 грн/200 г, крупи гречані — на 42 коп. до 16,76 грн/кг, риба морожена — на 1 грн 18 коп. до 75,5 грн/кг.

Раніше УНН повідомляв, що курятина в Україні дешевша, ніж у Польщі.

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