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В Україні восени 2018 року відбудеться міжнародний форум з енергетики

В Україні восени 2018 року відбудеться міжнародний форум з енергетики

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Восени наступного року в Україні відбудеться Міжнародний форум з енергетики для сталого розвитку. Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів України, передає УНН.

“Кабінет Міністрів України утворив організаційний комітет з підготовки та проведення в Україні восени 2018 року 9-го Міжнародного форуму з енергетики для сталого розвитку. Його очолив віце-прем’єр-міністр України Володимир Кістіон”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, форум проходитиме під егідою Європейської Економічної Комісії Організації Об’єднаних Націй.

Міжнародні форуми з енергетики в інтересах сталого розвитку є щорічними заходами, що організовуються п’ятьма Регіональними комісіями ООН з 2010 року.

Нагадаємо, одна з країн-експортерів газу готова допомогти Україні у створенні газового хабу.

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