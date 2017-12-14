В Україні восени 2018 року відбудеться міжнародний форум з енергетики

“Кабінет Міністрів України утворив організаційний комітет з підготовки та проведення в Україні восени 2018 року 9-го Міжнародного форуму з енергетики для сталого розвитку. Його очолив віце-прем’єр-міністр України Володимир Кістіон”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, форум проходитиме під егідою Європейської Економічної Комісії Організації Об’єднаних Націй.

Міжнародні форуми з енергетики в інтересах сталого розвитку є щорічними заходами, що організовуються п’ятьма Регіональними комісіями ООН з 2010 року.

Нагадаємо, одна з країн-експортерів газу готова допомогти Україні у створенні газового хабу.