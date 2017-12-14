В Украине осенью 2018 года состоится международный форум по энергетике
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Осенью следующего года в Украине состоится Международный форум по энергетике для устойчивого развития. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, передает УНН.
"Кабинет Министров Украины создал организационный комитет по подготовке и проведению в Украине осенью 2018 9-го Международного форума по энергетике для устойчивого развития. Его возглавил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион", - говорится в сообщении.
Как отмечается, форум будет проходить под эгидой Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций.
Международные форумы по энергетике в интересах устойчивого развития являются ежегодными мероприятиями, организуемые пятью региональными комиссиями ООН с 2010 года.
Напомним, одна из стран-экспортеров газа готова помочь Украине в создании газового хаба.