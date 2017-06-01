В Україні вмерла система захисту споживачів - О.Дорошенко

“Держава ніколи не була добрим захисником прав та здоров’я споживачів. Але за останні роки система захисту споживачів померла. І цю смерть можна констатувати одночасно із смертями людей від купленої у супермаркетах риби на цьому тижні. Відомо, що померло декілька людей у Києві та області. Деякі знаходяться у важкому стані. Це перші відомі в Україні випадки, коли люди вмирають від продуктів, куплених у магазинах. В 2016 році було багато смертей від контрафактного алкоголю”, — написав він.

О.Дорошенко додав, що в той час, коли від безконтрольності на ринку харчових продуктів помирають українці, контролюючі органи продовжують ігнорувати виконання своїх прямих обов’язків.

“При тому, що значна частина хворих вказує на те, що купили рибу вони у торгових мережах, Держпродспоживслужба, яка включає в себе функції як СЕС, так і захисту справ споживачів, ніяк не реагують на ці випадки”, — додав він.

Експерт також нагадав, що чинне законодавство передбачає, що відповідальність за недоброякісну продукцію несе як магазин, у якому вона була продана, так і виробник.

“Але в нашій країні життя мало вартує по відношенню до комерційних інтересів. Тому констатуємо, що система захисту прав споживачів є зруйнованою, і сподіватись на її роботу у найближчі роки не приходиться”, — резюмував він.

Нагадаємо, за словами нардепа С.Тригубенка, смерті від ботулізму є наслідком тотальної безконтрольності на ринку харчової продукції.

Він також нагадав, що з початку року випадки захворювання на ботулізм вже були зафіксовані у декількох областях.

“З початку року це вже далеко не перший випадок ботулізму. Хворобу у квітні вже фіксували в Донецькій області, там теж помер чоловік, його не змогли врятувати через відсутність ліків. У Запорізькій області було зафіксовано два випадки — людей врятували. Також були підозри на ботулізм у Кіровоградській області. Як на мене, то всі ці випадки є прямим наслідком тотальної безконтрольності на ринку харчової продукції в країні”, — написав С.Тригубенко.