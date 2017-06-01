В Украине умерла система защиты потребителей - А.Дорошенко

"Государство никогда не было хорошим защитником прав и здоровья потребителей. Но за последние годы система защиты потребителей умерла. И эту смерть можно констатировать одновременно со смертями людей от купленной в супермаркетах рыбы на этой неделе. Известно, что умерло несколько человек в Киеве и области. Некоторые находятся в тяжелом состоянии. Это первые известные в Украине случаи, когда люди умирают от продуктов, купленных в магазинах. В 2016 году было много смертей от контрафактного алкоголя", - написал он.

А.Дорошенко добавил, что в то время, когда от бесконтрольности на рынке пищевых продуктов умирают украинцы, контролирующие органы продолжают игнорировать выполнение своих прямых обязанностей.

"При том, что значительная часть больных указывает на то, что купили рыбу они в торговых сетях, Госпродпотребслужба, которая включает в себя функции как СЭС, так и защиты прав потребителей, никак не реагируют на эти случаи", - добавил он.

Эксперт также напомнил, что действующее законодательство предусматривает, что ответственность за недоброкачественную продукцию несет как магазин, в котором она была продана, так и производитель.

"Но в нашей стране жизнь мало стоит по отношению к коммерческим интересам. Поэтому констатируем, что система защиты прав потребителей является разрушенной, и надеяться на ее работу в ближайшие годы не приходится", - резюмировал он.

Напомним, по словам нардепа С.Тригубенко, смерти от ботулизма являются следствием тотальной бесконтрольности на рынке пищевой продукции.

Он также напомнил, что с начала года случаи заболевания ботулизмом уже были зафиксированы в нескольких областях.

"С начала года это уже далеко не первый случай ботулизма. Болезнь в апреле уже фиксировали в Донецкой области, там тоже умер человек, его не смогли спасти из-за отсутствия лекарств. В Запорожской области было зафиксировано два случая - людей спасли. Также были подозрения на ботулизм в Кировоградской области. Как по мне, то все эти случаи являются прямым следствием тотальной бесконтрольности на рынке пищевой продукции в стране", - написал С.Тригубенко.