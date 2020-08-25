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В Україні випустили документальний фільм про вбивство Шеремета

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. В Україні випустили фільм про справу щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, який покликаний спробувати відтворити хронологію підготовки до злочину та максимально доступно викласти факти та докази, встановлені в результаті досудового розслідування, а ще - стрічка містить ексклюзивні коментарі поліції, повідомляють автори проекту "ТТБ-студія", передає УНН.

В Україні випустили документальний фільм про вбивство Шеремета

Так, фільм має назву "Справа Шеремета. Звинуватити не можна виправдати", це проект українського продакшену "ТТБ-Студія".

Автори підкреслюють: вбивство журналіста 20 липня 2016 року стало одним з найбільш резонансних злочинів в новітній історії України, досудове розслідування злочину з самого початку викликало бурхливу реакцію в суспільстві.

"Правоохоронним органам з подачі захисту закидають найрізноманітніші обвинувачення - від приховування доказів до замовного розслідування. Чи мають підстави такі звинувачення? Відповідь на це питання намагаються знайти автори фільму "Справа Шеремета. Звинуватити не можна виправдати", - зазначили у студії.

Національна поліція України погодилась розкрити деякі матеріали досудового розслідування та в ексклюзивних коментарях оприлюднити версію слідства, продовжують автори.

"Ця стрічка – спроба знайти відповіді на питання, що виникають з боку суспільства, відтворити хронологію підготовки до злочину та максимально доступно викласти факти та докази, встановлені в результаті досудового розслідування. Втім, як наголошують автори, у розслідуванні й досі містяться "білі плями", а крапку у справі має поставити суд", - додали вони.

Вони обіцяють у фільмі відверті коментарі слідчо-оперативної групи та ексклюзивну інформацію від експертів, а також матеріали слідства: оперативне відео, висновки експертиз та документи, що досі не були відкриті для суспільства.

"Знімальна група отримала від слідства дозвіл на оприлюднення багатьох матеріалів вперше", - зазначили у студії.

Загалом "ТТБ-студія" десять років спеціалізується на виробництві документальних фільмів. В доробку компанії стрічки, присвячені подіям та викликам новітньої української історії: "Україна. Еволюція гідності" (2019), "Україна. 100 днів над прірвою" (2018), "Одеська трагедія" (2016), "2 мая. Без мифов" (2015).

Нагадаємо, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. У результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.

Торік правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.

У травні цього року досудове розслідування у справі щодо вбивства Шеремета завершили

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