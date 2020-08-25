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В Украине выпустили документальный фильм об убийстве Шеремета

Киев • УНН

 • 21355 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. В Украине выпустили фильм о деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, который призван попробовать воспроизвести хронологию подготовки к преступлению и максимально доступно изложить факты и доказательства, установленные в результате досудебного расследования, а еще - кинолента содержит эксклюзивные комментарии полиции, сообщают авторы проекта "ТТВ-студия", передает УНН.

В Украине выпустили документальный фильм об убийстве Шеремета

Так, фильм называется "Дело Шеремета. Обвинить нельзя оправдать", это проект украинского продакшена "ТТВ-Студия".

Авторы подчеркивают: убийство журналиста 20 июля 2016 года стало одним из самых резонансных преступлений в новейшей истории Украины, досудебное расследование преступления с самого начала вызвало бурную реакцию в обществе.

"Правоохранительным органам с подачи защиты забрасывают самые разные обвинения - от сокрытия доказательств до заказного расследования. Имеют ли основания такие обвинения? Ответ на этот вопрос пытаются найти авторы фильма "Дело Шеремета. Обвинить нельзя оправдать", - отметили в студии.

Национальная полиция Украина согласилась раскрыть некоторые материалы досудебного расследования и в эксклюзивных комментариях обнародовать версию следствия, продолжают авторы.

"Эта лента - попытка найти ответы на вопросы, возникающие со стороны общества, воссоздать хронологию подготовки к преступлению и максимально доступно изложить факты и доказательства, установленные в результате досудебного расследования. Впрочем, как отмечают авторы, в расследовании до сих пор содержатся "белые пятна" , а точку в деле должен поставить суд", - добавили они.

Они обещают в фильме откровенные комментарии следственно-оперативной группы и эксклюзивную информацию от экспертов, а также материалы следствия: оперативное видео, заключения экспертиз и документы, которые до сих пор не были открыты для общества.

"Съемочная группа получила от следствия разрешение на обнародование многих материалов впервые", - отметили в студии.

В целом "ТТВ-студия" десять лет специализируется на производстве документальных фильмов. В активе компании ленты, посвященные событиям и вызовам новой украинской истории: "Украина. Эволюция достоинства" (2019), "Украина. 100 дней над пропастью" (2018), "Одесская трагедия" (2016), "2 мая. Без мифов" (2015).

Напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.

В прошлом году правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.

В мае этого года досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершили.

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