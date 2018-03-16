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В Україні випаде до 40 см снігу протягом 17-19 березня

В Україні випаде до 40 см снігу протягом 17-19 березня

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. В Україні у більшості регіонів України протягом 17-19 березня випаде чимало опадів і висота снігового покриву сягне до 40-45 сантиметрів. Про це сьогодні сказав керівник Укргідрометцентру Микола Кульбіда на засіданні Державної комісії з питань ТЕБ та НС щодо критичного погіршення погодних умов в Україні з 17 березня, передає УНН.

“За ці три дні на території України максимальне зростання висоти снігового покриву, тобто добавка до того, який ще сьогодні зберігається у північних і північно-східних регіонах України складе від 15 до 45 см снігу”, — сказав він.

Зокрема, за його словами, висота снігового покриву протягом трьох наступних днів у Києві досягне 25 см, у Житомирській обл. — 20 см, Черкаській — 40 см, Чернігівській — 30 см, Сумській — 40 см, Полтавській — 40 см, Вінницькій — 40 см, Хмельницькій 40 см, Тернопільській — 40, Івано-Франківській та Чернівецькій областях — 45 см.

При цьому, за словами Кульбіди, не передбачається випадіння снігу у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та Криму.

Як повідомляв УНН, 17-19 березня в Україні очікуються складні погодні умови.

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