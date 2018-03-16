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В Украине выпадет до 40 см снега в течение 17-19 марта

В Украине выпадет до 40 см снега в течение 17-19 марта

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КИЕВ. 16 марта. УНН. В Украине в большинстве регионов Украины в течение 17-19 марта выпадет немало осадков и высота снежного покрова достигнет 40-45 сантиметров. Об этом сказал руководитель Укргидрометцентра Николай Кульбида на заседании Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС относительно критического ухудшения погодных условий в Украине с 17 марта, передает УНН.

"За эти три дня на территории Украины максимальный рост высоты снежного покрова, то есть добавка к тому, который еще сегодня сохраняется в северных и северо-восточных регионах Украины составит от 15 до 45 см снега", - сказал он.

В частности, по его словам, высота снежного покрова в течение трех последующих дней в Киеве достигнет 25 см, в Житомирской обл. - 20 см, Черкасской - 40 см, Черниговской - 30 см, Сумской - 40 см, Полтавской - 40 см, Винницкой - 40 см, Хмельницкой 40 см, Тернопольской - 40, Ивано-Франковской и Черновицкой областях - 45 см.

При этом, по словам Кульбиды, не предвидится выпадение снега в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и Крыму.

Как сообщал УНН, 17-19 марта в Украине ожидаются сложные погодные условия.

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