В Украине выпадет до 40 см снега в течение 17-19 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Украине в большинстве регионов Украины в течение 17-19 марта выпадет немало осадков и высота снежного покрова достигнет 40-45 сантиметров. Об этом сказал руководитель Укргидрометцентра Николай Кульбида на заседании Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС относительно критического ухудшения погодных условий в Украине с 17 марта, передает УНН.
"За эти три дня на территории Украины максимальный рост высоты снежного покрова, то есть добавка к тому, который еще сегодня сохраняется в северных и северо-восточных регионах Украины составит от 15 до 45 см снега", - сказал он.
В частности, по его словам, высота снежного покрова в течение трех последующих дней в Киеве достигнет 25 см, в Житомирской обл. - 20 см, Черкасской - 40 см, Черниговской - 30 см, Сумской - 40 см, Полтавской - 40 см, Винницкой - 40 см, Хмельницкой 40 см, Тернопольской - 40, Ивано-Франковской и Черновицкой областях - 45 см.
При этом, по словам Кульбиды, не предвидится выпадение снега в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и Крыму.
Как сообщал УНН, 17-19 марта в Украине ожидаются сложные погодные условия.