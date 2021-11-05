Залучали до 200 операторів: в Україні викрили кол-центри, які працювали на Держдуму РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. В Україні викрили роботу мережі кол-центрів, які за завданням Держдуми РФ, деяких російських телеканалів та фінансових установ проводили соціологічні опитування. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані СБУ.
Деталі
За даними слідства, діяльність трьох кол-центрів у Черкасах та Умані організували місцеві комерсанти.
Кол-центри проводили соціологічні опитування громадян РФ, жителів ОРДЛО і тимчасово окупованої території АР Крим щодо їхньої участі у виборах до Держдуми РФ, які відбулися у вересні цього року.
Організатори залучали до роботи до 200 операторів, які працювали цілодобово у дві зміни. Вони збирали інформацію про:
-
- політичні вподобання;
-
- рейтинги партій;
-
- побажання громадян РФ, жителів ОРДЛО і тимчасово окупованої території АР Крим щодо покращення політичної ситуації.
-
Окрім цього, працівники кол-центру виконували замовлення Пенсійного фонду РФ, російських телеканалів (“НТВ+”, “Ростелеком”) та банківських установ (“ВТБ”, “Газпром Банк”), які занесено у санкційні списки РНБО України.
Під час обшуків в офісних приміщеннях кол-центрів правоохоронці вилучили:
-
- понад 120 комп’ютерів з програмним забезпеченням російського виробництва;
-
- документи, які свідчать про співпрацю нелегальної структури з країною-агресором;
-
- чорну бухгалтерію;
-
- інструкції з обслуговування клієнтів, методів конспірації на випадок перевірок, технічну документацію з графіками роботи працівників центру.
-
Наразі проводять розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності кол-центрів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Поліція провела затримання у кол-центрі, що діяв від імені колекторів: їх підозрюють у погрозах цілій школі