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Привлекали до 200 операторов: в Украине разоблачили колл-центры, которые работали на Госдуму РФ

Киев • УНН

 • 13559 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Украине разоблачили работу сети колл-центров, которые по заданию Госдумы РФ, некоторых российских телеканалов и финансовых учреждений проводили социологические опросы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные СБУ.

Привлекали до 200 операторов: в Украине разоблачили колл-центры, которые работали на Госдуму РФ

Детали

По данным следствия, деятельность трех колл-центров в Черкассах и Умани организовали местные коммерсанты.

Колл-центры проводили социологические опросы граждан РФ, жителей ОРДЛО и временно оккупированной территории АР Крым относительно их участия в выборах в Госдуму РФ, которые состоялись в сентябре этого года.

Организаторы привлекали к работе до 200 операторов, которые работали круглосуточно в две смены. Они собирали информацию о:

  • политических предпочтениях;
  • рейтингах партий;
  • пожеланиях граждан РФ, жителей ОРДЛО и временно оккупированной территории АР Крым по улучшению политической ситуации.

Кроме этого, сотрудники колл-центра выполняли заказы Пенсионного фонда РФ, российских телеканалов (“НТВ+, “Ростелеком”) и банковских учреждений (“ВТБ, “Газпром Банк”), которые занесены в санкционные списки СНБО Украины.

Во время обысков в офисных помещениях колл-центров правоохранители изъяли:

  • более 120 компьютеров с программным обеспечением российского производства;
  • документы, которые свидетельствуют о сотрудничестве нелегальной структуры со страной-агрессором;
  • черную бухгалтерию;
  • инструкции по обслуживанию клиентов, методов конспирации на случай проверок, техническую документацию с графиками работы сотрудников центра.

Сейчас проводят расследование для привлечения к ответственности всех людей, причастных к деятельности колл-центров.

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