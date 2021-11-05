Привлекали до 200 операторов: в Украине разоблачили колл-центры, которые работали на Госдуму РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Украине разоблачили работу сети колл-центров, которые по заданию Госдумы РФ, некоторых российских телеканалов и финансовых учреждений проводили социологические опросы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные СБУ.
Детали
По данным следствия, деятельность трех колл-центров в Черкассах и Умани организовали местные коммерсанты.
Колл-центры проводили социологические опросы граждан РФ, жителей ОРДЛО и временно оккупированной территории АР Крым относительно их участия в выборах в Госдуму РФ, которые состоялись в сентябре этого года.
Организаторы привлекали к работе до 200 операторов, которые работали круглосуточно в две смены. Они собирали информацию о:
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- политических предпочтениях;
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- рейтингах партий;
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- пожеланиях граждан РФ, жителей ОРДЛО и временно оккупированной территории АР Крым по улучшению политической ситуации.
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Кроме этого, сотрудники колл-центра выполняли заказы Пенсионного фонда РФ, российских телеканалов (“НТВ+, “Ростелеком”) и банковских учреждений (“ВТБ, “Газпром Банк”), которые занесены в санкционные списки СНБО Украины.
Во время обысков в офисных помещениях колл-центров правоохранители изъяли:
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- более 120 компьютеров с программным обеспечением российского производства;
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- документы, которые свидетельствуют о сотрудничестве нелегальной структуры со страной-агрессором;
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- черную бухгалтерию;
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- инструкции по обслуживанию клиентов, методов конспирации на случай проверок, техническую документацию с графиками работы сотрудников центра.
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Сейчас проводят расследование для привлечения к ответственности всех людей, причастных к деятельности колл-центров.
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