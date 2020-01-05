В Україні викрили 439 нелегальних АЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. За три тижні роботи правоохоронці викрили 439 нелегальних АЗС. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає УНН.
“Продовжуєтся боротьба з діяльністю нелегальних АЗС по всій Україні. Всього за три тижні роботи СБУ, ДФС, правоохоронних та контролюючих органів уже перевірено 787 АЗС, серед них 439 нелегальних АЗС припинили свою діяльність, 111 — демонтовано та арештовано 275,4 тонн пального”, — написав Гончарук.
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Він також зазначив, що до роботи також долучено керівництво всіх ОДА.
“Дав доручення ліквідувати проблему до 9 січня. Ми маємо якнайшвидше побороти тіньовий ринок для подальшого зростання економіки країни”, — зазначив прем’єр.
Раніше прем’єр-міністр України Олексій Гончарук вже анонсував закриття нелегальних АЗС до 9 січня.
Нагадаємо, що в Донецькій області за перші дні 2020 року правоохоронці викрили понад 60 нелегальних АЗС.