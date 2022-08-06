В Україні викрили агентів фсб, які допомагали ворогу нищити суднобудівну інфраструктуру на півдні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Служба безпеки України викрила агентів фсб, які допомагали російським загарбникам нищити суднобудівну інфраструктуру на півдні. Про це повідомляє СБУ, передає УНН.
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«Співробітники Служби безпеки України виявили двох ворожих агентів, причетних до діяльності агентурної мережі ворога у Миколаївській області. За завданням російської спецслужби зловмисники здійснювали розвідувально-диверсійну діяльність: збирали та передавали ворогу розвіддані про важливі інфраструктурні об’єкти, склади з пальним, дислокацію і переміщення живої сили і техніки ЗСУ», - йдеться в повідомленні.
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Повідомляється, що отримані дані окупанти використовували для нанесення прицільних ракетних ударів і масованих артилерійських обстрілів, у тому числі по позиціях українських захисників.
«У результаті дій цієї мережі зруйновано та пошкоджено декілька об’єктів суднобудівної інфраструктури міста, серед яких заводи «Екватор», «Кристал», «Океан», склади з паливно-мастильними матеріалами, завдано руйнувань об’єктам соціальної інфраструктури. Зловмисники, за даними слідства, потрапили у поле зору російських спецслужб завдяки проросійським поглядам, яких не приховували», - інформує СБУ.
Зазначається, що з початком широкомасштабного вторгнення на них вийшов так званий «відповідальний за збір розвідінформації» на території Миколаївського регіону. У подальшому він був посередником між співробітниками фсб, які координували його дії, та коригувальниками.
В СБУ повідомляють, що зловмисники здійснювали постійне візуальне спостереження за об’єктами, що цікавили ворога, і надсилали результати куратору, використовуючи відпрацьовані закриті канали електронного зв’язку.До виконання деяких завдань залучали своїх знайомих.
У ході обшуків, проведених за місцями проживання агентів, виявлено та вилучено обладнання для передачі розвідданих.
«Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
В Україні ліквідували російську агентурну мережу, яка розвідувала позиції ЗСУ біля східного фронту.