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В Україні викрили агентів фсб, які допомагали ворогу нищити суднобудівну інфраструктуру на півдні

В Україні викрили агентів фсб, які допомагали ворогу нищити суднобудівну інфраструктуру на півдні

Київ • УНН

 • 104745 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Служба безпеки України викрила агентів фсб, які допомагали російським загарбникам нищити суднобудівну інфраструктуру на півдні. Про це повідомляє СБУ, передає УНН.

Цитата

«Співробітники Служби безпеки України виявили двох ворожих агентів, причетних до діяльності агентурної мережі ворога у Миколаївській області. За завданням російської спецслужби зловмисники здійснювали розвідувально-диверсійну діяльність: збирали та передавали ворогу розвіддані про важливі інфраструктурні об’єкти, склади з пальним, дислокацію і переміщення живої сили і техніки ЗСУ», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що отримані дані окупанти використовували для нанесення прицільних ракетних ударів і масованих артилерійських обстрілів, у тому числі по позиціях українських захисників.

«У результаті дій цієї мережі зруйновано та пошкоджено декілька об’єктів суднобудівної інфраструктури міста, серед яких заводи «Екватор», «Кристал», «Океан», склади з паливно-мастильними матеріалами, завдано руйнувань об’єктам соціальної інфраструктури. Зловмисники, за даними слідства, потрапили у поле зору російських спецслужб завдяки проросійським поглядам, яких не приховували», - інформує СБУ.

Зазначається, що з початком широкомасштабного вторгнення на них вийшов так званий «відповідальний за збір розвідінформації» на території Миколаївського регіону. У подальшому він був посередником між співробітниками фсб, які координували його дії, та коригувальниками.

В СБУ повідомляють, що зловмисники здійснювали постійне візуальне спостереження за об’єктами, що цікавили ворога, і надсилали результати куратору, використовуючи відпрацьовані закриті канали електронного зв’язку.До виконання деяких завдань залучали своїх знайомих.

У ході обшуків, проведених за місцями проживання агентів, виявлено та вилучено обладнання для передачі розвідданих.

«Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

В Україні ліквідували російську агентурну мережу, яка розвідувала позиції ЗСУ біля східного фронту.

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