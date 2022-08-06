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В Україні ліквідували російську агентурну мережу, яка розвідувала позиції ЗСУ біля східного фронту

В Україні ліквідували російську агентурну мережу, яка розвідувала позиції ЗСУ біля східного фронту

Київ • УНН

 • 134691 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. СБУ ліквідувала російську агентурну мережу, яка розвідувала позиції ЗСУ поблизу східного фронту. Про це повідомляє Служба безпеки України, передає УНН.

Цитата

«Служба безпеки продовжує посилену «зачистку» прифронтових районів сходу України від ворожих агентів і диверсійно-розвідувальних груп. У ході контррозвідувальних заходів припинено діяльність російської агентурної мережі, яка збирала розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ у Слов’янську, Краматорську та Покровському районі Донеччини», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Крім того, зловмисники «доповідали» агресорам щодо наслідків ворожих ракетно-бомбових ударів, артилерійських обстрілів регіону і масштабу руйнувань житлових будинків та об’єктів цивільної інфраструктури.

Повідомляється, що встановлено, що одним зі «зв’язкових» російських агентів був представник окупаційної адміністрації рф. Ним виявися «посадовець» так званого «верховного суду днр», причетний до переслідування та незаконних ув’язнень українців на тимчасово окупованій території Донеччини.

За даними слідства, до складу ворожої агентурної мережі входило 6 місцевих жителів, які були завербовані спецслужбами рф після початку її повномасштабного вторгнення.

«Для збору розвідінформації зловмисники самостійно проводили візуальне спостереження за місцями розташування та переміщенням українських військ. Отримані дані передавали загарбникам через спеціально створені інтернет-платформи у вигляді координат на електронних картах з підтверджуючими матеріалами фото-, відео фіксації»,- інформує СБУ.

Крім того, під час проведення слідчо-оперативних дій у Покровському районі затримано прокремлівського агітатора. Зловмисник поширював в інтернеті пропагандистські публікації, в яких виправдовував збройну агресію рф проти України. Для «розгону» деструктивного контенту використовував власний аккаунт у російських соцмережах.

«Наразі всім затриманим повідомлено про підозри у вчиненні злочинів проти державної безпеки України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», - йдеться в повідомленні.

Тривають комплексні контрдиверсійні заходи для встановлення місцезнаходження і притягнення до відповідальності інших поплічників ворога.

Доповнення

Задовго до того, як росія вторглася в Україну, кремль створював мережу секретних агентів, щоб згладити її шлях.

Розслідування Reuters показує, що проникнення пішло набагато глибше, ніж вважалося раніше.

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