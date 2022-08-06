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В Украине ликвидировали российскую агентурную сеть, разведывающую позиции ВСУ возле восточного фронта

В Украине ликвидировали российскую агентурную сеть, разведывающую позиции ВСУ возле восточного фронта

Киев • УНН

 • 134688 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. СБУ ликвидировала российскую агентурную сеть, которая разведывала позиции ВСУ вблизи восточного фронта. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.

Цитата

«Служба безопасности продолжает усиленную «зачистку» прифронтовых районов востока Украины от вражеских агентов и диверсионно-разведывательных групп. В ходе контрразведывательных мероприятий пресечена деятельность российской агентурной сети, которая собирала разведданные о дислокации и перемещении подразделений ВСУ в Славянском, Краматорском и Покровском районе Донбасса», - говорится в сообщении.

Детали

Кроме того, злоумышленники «докладывали» агрессорам относительно последствий вражеских ракетно-бомбовых ударов, артиллерийских обстрелов региона и масштаба разрушений жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.

Сообщается, что установлено, что одним из «связних» российских агентов был представитель оккупационной администрации рф. Им оказался «чиновник» так называемого «верховного суда днр», причастный к преследованию и незаконным заключениям украинцев на временно оккупированной территории Донбасса.

По данным следствия, в состав вражеской агентурной сети входило 6 местных жителей, завербованных спецслужбами рф после начала ее полномасштабного вторжения.

«Для сбора развединформации злоумышленники самостоятельно проводили визуальное наблюдение за местом расположения и перемещением украинских войск. Полученные данные передавали захватчикам через специально созданные интернет-платформы в виде координат на электронных картах с подтверждающими материалами фото-, видеофиксации», - информирует СБУ.

Кроме того, во время проведения следственно-оперативных действий в Покровском районе задержан прокремлевский агитатор. Злоумышленник распространял в интернете пропагандистские публикации, в которых оправдывал вооруженную агрессию россии против Украины. Для «разгона» деструктивного контента использовал собственный аккаунт в российских соцсетях.

«В настоящее время всем задержанным сообщено о подозрениях в совершении преступлений против государственной безопасности Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», - говорится в сообщении.

Продолжаются комплексные контрдиверсионные меры по установлению местонахождения и привлечения к ответственности других приспешников врага.

Дополнение

Задолго до того, как россия вторглась в Украину, кремль создавал сеть секретных агентов, чтобы сгладить ее путь.

Расследование Reuters показывает, что проникновение пошло гораздо глубже, чем считалось ранее.

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