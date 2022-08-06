В Украине ликвидировали российскую агентурную сеть, разведывающую позиции ВСУ возле восточного фронта
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. СБУ ликвидировала российскую агентурную сеть, которая разведывала позиции ВСУ вблизи восточного фронта. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.
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«Служба безопасности продолжает усиленную «зачистку» прифронтовых районов востока Украины от вражеских агентов и диверсионно-разведывательных групп. В ходе контрразведывательных мероприятий пресечена деятельность российской агентурной сети, которая собирала разведданные о дислокации и перемещении подразделений ВСУ в Славянском, Краматорском и Покровском районе Донбасса», - говорится в сообщении.
Детали
Кроме того, злоумышленники «докладывали» агрессорам относительно последствий вражеских ракетно-бомбовых ударов, артиллерийских обстрелов региона и масштаба разрушений жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.
Сообщается, что установлено, что одним из «связних» российских агентов был представитель оккупационной администрации рф. Им оказался «чиновник» так называемого «верховного суда днр», причастный к преследованию и незаконным заключениям украинцев на временно оккупированной территории Донбасса.
По данным следствия, в состав вражеской агентурной сети входило 6 местных жителей, завербованных спецслужбами рф после начала ее полномасштабного вторжения.
«Для сбора развединформации злоумышленники самостоятельно проводили визуальное наблюдение за местом расположения и перемещением украинских войск. Полученные данные передавали захватчикам через специально созданные интернет-платформы в виде координат на электронных картах с подтверждающими материалами фото-, видеофиксации», - информирует СБУ.
Кроме того, во время проведения следственно-оперативных действий в Покровском районе задержан прокремлевский агитатор. Злоумышленник распространял в интернете пропагандистские публикации, в которых оправдывал вооруженную агрессию россии против Украины. Для «разгона» деструктивного контента использовал собственный аккаунт в российских соцсетях.
«В настоящее время всем задержанным сообщено о подозрениях в совершении преступлений против государственной безопасности Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», - говорится в сообщении.
Продолжаются комплексные контрдиверсионные меры по установлению местонахождения и привлечения к ответственности других приспешников врага.
Дополнение
Задолго до того, как россия вторглась в Украину, кремль создавал сеть секретных агентов, чтобы сгладить ее путь.
Расследование Reuters показывает, что проникновение пошло гораздо глубже, чем считалось ранее.