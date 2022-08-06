В Украине разоблачили агентов фсб, которые помогали врагу уничтожать судостроительную инфраструктуру на юге

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«Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили двух вражеских агентов, причастных к деятельности агентурной сети врага в Николаевской области. По заданию российской спецслужбы злоумышленники осуществляли разведывательно-диверсионную деятельность: собирали и передавали врагу разведданные о важных инфраструктурных объектах, складах с горючим, дислокации и перемещение живой силы и техники ВСУ», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что полученные данные оккупанты использовали для нанесения прицельных ракетных ударов и массированных артиллерийских обстрелов, в том числе по позициям украинских защитников.

«В результате действий этой сети разрушены и повреждены несколько объектов судостроительной инфраструктуры города, среди которых заводы «Экватор», «Кристалл», «Океан», склады с горюче-смазочными материалами, нанесены разрушения объектам социальной инфраструктуры. Злоумышленники, по данным следствия, попали в поле зрения российских спецслужб благодаря пророссийским взглядам, которые не скрывали», - информирует СБУ.

Отмечается, что с началом широкомасштабного вторжения на них вышел так называемый «ответственный за сбор развединформации» на территории Николаевского региона. В дальнейшем он являлся посредником между сотрудниками ФСБ, координировавшими его действия, и корректировщиками.

В СБУ сообщают, что злоумышленники осуществляли постоянное визуальное наблюдение за интересующими врага объектами и посылали результаты куратору, используя отработанные закрытые каналы электронной связи. К выполнению некоторых задач привлекали своих знакомых.

В ходе обысков, проведенных по местам жительства агентов, обнаружено и изъято оборудование для передачи разведданных.

«В настоящее время им сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», - говорится в сообщении.

Дополнение

В Украине ликвидировали российскую агентурную сеть, которая разведывала позиции ВСУ возле восточного фронта.