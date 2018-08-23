В Україні відзначають День Державного прапора
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. День Державного прапора відзначають в Україні щороку 23 серпня, повідомляє УНН.
Раніше цей день відзначали тільки в Києві на муніципальному рівні. Столиця святкувала 24 липня. Саме цього дня у 1990 році синьо-жовтий прапор було піднято над Київською мерією. З 2009 року офіційна церемонія підняття прапора святкується 23 серпня по всій Україні.
Історія нинішнього синьо-жовтого прапора дуже давня. Починаючи з часів хрещення Русі, ці кольори завжди були присутні на прапорах Української держави різних століть.
Синій колір на прапорі Україна означає мирне небо, а жовтий - пшеничні ниви.
Додамо, Президент України Петро Порошенко візьме участь у заходах з нагоди Дня Державного прапора України у місті Дніпро.
Крім того, 23 серпня о 8:00 відбудеться встановлення національного рекорду "Найдовший Державний прапор України". Прапор сягатиме 2700 метрів. Кожні 100 метрів символізуватимуть рік незалежності України. Стяг розгорнуть уздовж проспекту Миколи Бажана від вулиці Лариси Руденко до Харківської площі.
О 10:00 на вулиці Хрещатик, 36 біля будівлі Київської міської державної адміністрації відбудеться урочиста церемонія підняття Державного прапора України.
А вже о 14:00 запланована участь Президента України у відкритті виставки сучасного озброєння та військової техніки ЗСУ та інших військових формувань на Михайлівській площі у столиці.