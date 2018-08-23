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В Украине отмечают День Государственного флага

Киев • УНН

 • 15243 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. День Государственного флага отмечается в Украине ежегодно 23 августа, сообщает УНН.

В Украине отмечают День Государственного флага

Ранее этот день отмечали только в Киеве на муниципальном уровне. Столица праздновала 24 июля. Именно в этот день в 1990 году сине-желтый флаг был поднят над Киевской мэрией. С 2009 года официальная церемония поднятия флага отмечается 23 августа по всей Украине.

История нынешнего сине-желтого флага очень древняя. Начиная со времен крещения Руси, эти цвета всегда присутствовали на флагах Украинского государства разных веков.

Синий цвет на флаге Украины означает мирное небо, а желтый - пшеничные поля.

Добавим, Президент Украины Петр Порошенко примет участие в мероприятиях по случаю Дня Государственного флага Украины в городе Днепр.

Кроме того, 23 августа в 8:00 состоится установление национального рекорда "Самый длинный Государственный флаг Украины". Флаг будет достигать 2700 метров. Каждые 100 метров будут символизировать год независимости Украины. Флаг развернут вдоль проспекта Бажана от улицы Ларисы Руденко до Харьковской площади.

В 10:00 на улице Крещатик, 36 возле здания Киевской городской государственной администрации состоится торжественная церемония поднятия Государственного флага Украины.

А уже в 14:00 запланировано участие Президента Украины в открытии выставки современного вооружения и военной техники ВСУ и других военных формирований на Михайловской площади в столице.

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