В Україні відсьогодні збільшився розмір аліментів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. В Україні з 1 грудня зростає розмір аліментів, що є наслідком зростання прожиткового мінімуму. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції України.
“...відсьогодні, з 1 грудня, в Україні змінився розмір виплат аліментів за рахунок збільшення прожиткового мінімуму. Для дітей віком до 6 років прожитковий мінімум відтепер становить 1921 грн, а для дітей віком від 6 до 18 років — 2395 грн”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що відповідно, зростають і прив’язані до цього показника соціальні допомоги, виплати, зокрема, й аліменти на дітей.
Зауважується, що мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
Таким чином, мінімальний гарантований розмір аліментів відтепер становитиме:
• для малечі до 6 років — 960,5 грн;
• для дітей віком від 6 до 18 років — 1197,5 грн
Нагадаємо, в Україні щорічно будуть проводити індексацію аліментів.