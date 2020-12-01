В Україні відсьогодні збільшився розмір аліментів

“...відсьогодні, з 1 грудня, в Україні змінився розмір виплат аліментів за рахунок збільшення прожиткового мінімуму. Для дітей віком до 6 років прожитковий мінімум відтепер становить 1921 грн, а для дітей віком від 6 до 18 років — 2395 грн”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що відповідно, зростають і прив’язані до цього показника соціальні допомоги, виплати, зокрема, й аліменти на дітей.

Зауважується, що мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Таким чином, мінімальний гарантований розмір аліментів відтепер становитиме:

• для малечі до 6 років — 960,5 грн;

• для дітей віком від 6 до 18 років — 1197,5 грн

Нагадаємо, в Україні щорічно будуть проводити індексацію аліментів.