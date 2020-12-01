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В Украине с сегодняшнего дня увеличился размер алиментов

В Украине с сегодняшнего дня увеличился размер алиментов

Киев  •  УНН

 • 16768 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Украине с 1 декабря увеличивается размер алиментов, что является следствием роста прожиточного минимума. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Украины.

"... с сегодняшнего дня, с 1 декабря, в Украине изменился размер выплат алиментов за счет увеличения прожиточного минимума. Для детей до 6 лет прожиточный минимум теперь составляет 1921 грн, а для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 2395 грн", - говорится в сообщении.

Сообщается, что соответственно, растут и привязанные к этому показателю социальные пособия, выплаты, в том числе и алименты на детей.

Отмечается, что минимальный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше, чем 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Таким образом, минимальный гарантированный размер алиментов отныне составит:

• для детей до 6 лет - 960,5 грн;
• для детей от 6 до 18 лет - 1197,5 грн

Напомним, в Украине ежегодно будут проводить индексацию алиментов.

Украинские Национальные Новости

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