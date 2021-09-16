В Україні відкриють дільниці для голосування на виборах до Держдуми РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. В Україні функціонуватимуть виборчі дільниці до виборфі у Державну думу РФ 19 вересня. Про це на брифінгу у четвер сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.
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“Ви знаєте наше ставлення до виборів, які зокрема відбуваються на тимчасово окупованих територіях України... Але виборчі дільниці будуть відкриті. Це буде точно в посольстві Російської Федерації у Києві”, — сказав Кулеба.
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Також Кулеба нагадав про рішення РФ не продовжувати мандат місії ОБСЄ на кордоні з Україною. На думку міністра, таке рішення було прийняте не випадково: відсутність місії сприятиме зусиллям Росії із “влаштування цих виборчих каруселей, підвезення виборців для створення ефекту волевиявлення людей”.
“Відповідно до норм міжнародного права, єдиний статус яким володіє Російська Федерація у автономній республіці Крим та окремих районах Донецької і Луганської областей — це держава-окупант. Те що вона робить, організовуючи там свої національні вибори, є порушенням міжнародного права. В зв’язку з цим ми будемо реагувати за вже відпрацьованої схеми, ми будемо фіксувати ці порушення, будемо звертатись до партнерів”, — наголосив Кулеба.
Він додав, що після закінчення російської окупації на українських територіях, за всі зафіксовані випадки правопорушень з боку РФ Кремлю доведеться заплатити.
Додамо
Згідно з указом президента Росії, вибори в Державну думу РФ пройдуть 19 вересня 2021 року. Це вже другі вибори до російського парламенту, які збираються провести в анексованому Криму.
Напередодні виборів до Держдуми РФ на тимчасово окупованих територіях України жителям масово почали видавати паспорти громадян Росії.
Український МЗС висловив протест у зв’язку зі схваленням Центральною виборчою комісією Росії рішення про притягнення населення територій ОРДЛО до запланованих на вересень виборів до Держдуми РФ.
Раніше у зовнішньополітичному відомстві РФ заявили, що надання жителям ОРДЛО російського громадянства є наслідком нібито “невиконання Україною своїх зобов’язань” по мінським угодами.