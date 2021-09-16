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В Украине откроют участки для голосования на выборах в Госдуму РФ

В Украине откроют участки для голосования на выборах в Госдуму РФ

Киев  •  УНН

 • 14912 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. В Украине будут функционировать избирательные участки в виборфи в Государственную думу РФ 19 сентября. Об этом на брифинге в четверг сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Вы знаете наше отношение к выборам, которые в частности происходят на временно оккупированных территориях Украины... Но избирательные участки будут открыты. Это будет точно в посольстве Российской Федерации в Киеве ”, - сказал Кулеба.

Детали

Также Кулеба напомнил о решении РФ не продлевать мандат миссии ОБСЕ на границе с Украиной. По мнению министра, такое решение было принято не случайно: отсутствие миссии будет способствовать усилиям России с “устройства этих избирательных каруселей, подвозки избирателей для создания эффекта волеизъявления людей”.

“Согласно нормам международного права, единый статус которым владеет Российская Федерация в автономной республике Крым и отдельных районах Донецкой и Луганской областей — это государство-оккупант. То что она делает, организуя там свои национальные выборы, является нарушением международного права. В связи с этим мы будем реагировать по уже отработанной схеме, мы будем фиксировать эти нарушения, будем обращаться к партнерам”, — подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что после окончания российской оккупации на украинских территориях, за все зафиксированные случаи правонарушений со стороны РФ Кремлю придется заплатить.

Добавим

Согласно указу президента России, выборы в Государственную думу РФ пройдут 19 сентября 2021 года. Это уже вторые выборы в российский парламент, которые собираются провести в аннексированном Крыму.

Накануне выборов в Госдуму РФ на временно оккупированных территориях Украины жителям массово начали выдавать паспорта граждан России.

Украинский МИД выразил протест в связи с одобрением Центральной избирательной комиссией России решения о привлечении населения территорий ОРДЛО к запланированным на сентябрь выборам в Госдуму РФ.

Ранее во внешнеполитическом ведомстве РФ заявили, что предоставление жителям ОРДЛО российского гражданства является следствием якобы “невыполнение Украиной своих обязательств” по минским соглашениями.

Украинские Национальные Новости

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