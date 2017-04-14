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В Україні відбудуться позачергові вибори президента ФФУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Конгрес Федерації футболу України прийняв рішення щодо проведення позачергових виборів президента організації, які мають відбутися не пізніше першого липня, інформує УНН з посиланням на прес-службу ФФУ.

За словами президента Андрія Павелка, реорганізація Федерації футболу України – вимога українського законодавства, а іншого шляху, крім створення нової громадської організації, не існує.

"Було прийнято низку рішень і, можливо, вперше за всю 25-річну історію українського футболу, всі підтримали пропозиції щодо початку реорганізації Федерації футболу Україну, згідно Закону про громадські організації. Стартував процес перезавантаження українського футбольного господарства. До 1-го липня потрібно провести звітно-виборчий Конгрес ФФУ. Одразу хочу сказати, що колеги і делегати підтримали мене й дали ще раз зрозуміти, що ми – одна команда, тому зараз я офіційно оголошую, що я йду на вибори президента нової організації - громадської спілки "Федерація футболу України", - заявив А.Павелко.

Варто відзначити, що під час перехідного періоду кожен бажаючий може висунути свою кандидатуру на вибори президента.

Українські Національні Новини

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