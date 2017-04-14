В Украине пройдут внеочередные выборы президента ФФУ

По словам президента Андрея Павелко, реорганизация Федерации футбола Украины - требование украинского законодательства, а другого пути, кроме создания новой общественной организации, не существует.

"Было принято ряд решений и, возможно, впервые за всю 25-летнюю историю украинского футбола, все поддержали предложение о начале реорганизации Федерации футбола Украины, согласно Закону об общественных организациях. Стартовал процесс перезагрузки украинского футбольного хозяйства. К 1 июля нужно провести отчетно-виборчий Конгресс ФФУ. Сразу хочу сказать, что коллеги и делегаты поддержали меня и дали еще раз понять, что мы - одна команда, поэтому сейчас я официально объявляю, что я иду на выборы президента новой организации - общественно й союза "Федерация футбола Украины", - заявил А.Павелко.

Стоит отметить, что во время переходного периода каждый желающий может выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента.