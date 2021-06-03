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В Україні від COVID-19 вакцинуватимуть жителів ОРДЛО та Криму: розпочато запис на щеплення

Київ • УНН

 • 20961 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. В Україні розпочато запис на щеплення проти COVID-19 громадян, які проживають на тимчасово окупованих РФ територіях Донецької, Луганської областей, в Криму та Севастополі, і належать до пріоритетних груп, вакцинація яких зараз відбувається в Україні. Про це інформує міністерство охорони здоров’я України, передає УНН.

В Україні від COVID-19 вакцинуватимуть жителів ОРДЛО та Криму: розпочато запис на щеплення

Цитата

“Відсьогодні я радий повідомити про старт запису на вакцинацію. І вже до кінця травня — середини червня буде розпочато вакцинацію наших громадян з ТОТ. Вакцинація відбуватиметься у визначених місцевими управліннями охорони здоров‘я опорних лікарнях. Вакцина вже завезена”, — наголосив віце-прем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, якого цитує МОЗ.

Деталі

Так, до пріоритетної групи належать зокрема люди похилого віку віком 65 років і старше. Запис відбувається за номером контакт-центру МОЗ з питань протидії COVID-19: 0 800 60 20 19.

Під час розмови, оператору необхідно повідомити, з якого ви населеного пункту, уточнивши, що наразі він є тимчасово окупованим, вказати власні дані та обрати найзручніший пункт щеплення.

Оператор здійснить запис на вакцинацію та надішле СМС-повідомлення з унікальним ідентифікатором, за наявності українського номеру телефону, або листа на електронну пошту — у разі його відсутності.

Цей ідентифікатор також передадуть до Держприкордонслужби України, щоб вас безперешкодно пропустили на підконтрольні Уряду України території.

Зазначається, що громадяни, які бажають здійснити вакцинацію і мають унікальний ідентифікатор з підтвердженням запису на щеплення, не повинні проходити самоізоляцію чи обсервацію.

Для запису на отримання другої дози вакцини необхідно буде знову зателефонувати до контакт-центру.

Імунізація здійснюватиметься вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech в 10 пунктах щеплення на підконтрольних українському Уряду територіях Донецької, Луганської та Херсонської областей. Ці пункти розташовані поблизу контрольних пунктів в’їзду-виїзду (КПВВ).

Що було раніше

З початку року Мінреінтеграції спільно з Міністерством охорони здоров’я запустили безкоштовне тестування на COVID-19 на КПВВ.

За даними МОЗ, послугою вже скористалися більше ніж 30 тисяч осіб.

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