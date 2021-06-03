В Украине от COVID-19 будут вакцинировать жителей ОРДЛО и Крыма: начато запись на прививки
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. В Украине открыли запись на прививки против COVID-19 граждан, которые проживают на временно оккупированных РФ территориях Донецкой, Луганской областей, в Крыму и Севастополе, и относятся к приоритетным группам, вакцинация которых сейчас происходит в Украине. Об этом сообщает министерство здравоохранения Украины, передает УНН.
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"С сегодняшнего дня я рад сообщить о старте записи на вакцинацию. И уже к концу мая - середине июня будет начата вакцинация наших граждан с ВОТ. Вакцинация будет проходить в определенных местными управлениями здравоохранения опорных больницах. Вакцина уже завезена", - подчеркнул вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, которого цитирует Минздрав.
Детали
Так, к приоритетной группе относятся в частности старики возрасте 65 лет и старше. Запись происходит по номеру контакт-центра Минздрава по вопросам противодействия COVID-19: 0800 60 20 19.
Во время разговора, оператору необходимо сообщить, из какого вы населенного пункта, уточнив, что сейчас он является временно оккупированным, указать собственные данные и выбрать наиболее удобный пункт прививки.
Оператор осуществит запись на вакцинацию и пришлет СМС-сообщение с уникальным идентификатором, при наличии украинского номера телефона, или письмо на электронную почту - в случае его отсутствия.
Этот идентификатор также передадут в Госпогранслужбу Украины, чтобы вас беспрепятственно пропустили на подконтрольные правительству Украины территории.
Отмечается, что граждане, которые готовы осуществить вакцинацию и имеют уникальный идентификатор с подтверждением записи на прививку, не должны проходить самоизоляцию или обсервацию.
Для записи на получение второй дозы вакцины необходимо будет снова позвонить в контакт-центр.
Иммунизация будет проводиться вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech в 10 пунктах прививки на подконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей. Эти пункты расположены вблизи контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ).
Что было раньше
С начала года Минреинтеграции совместно с Министерством здравоохранения запустили бесплатное тестирование на COVID-19 на КПВВ.
По данным Минздрава, услугой уже воспользовались более 30 тыс. человек.