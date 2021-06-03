В Украине от COVID-19 будут вакцинировать жителей ОРДЛО и Крыма: начато запись на прививки

КИЕВ. 3 июня. УНН. В Украине открыли запись на прививки против COVID-19 граждан, которые проживают на временно оккупированных РФ территориях Донецкой, Луганской областей, в Крыму и Севастополе, и относятся к приоритетным группам, вакцинация которых сейчас происходит в Украине. Об этом сообщает министерство здравоохранения Украины, передает УНН.