В Україні від ботулізму померла ще одна людина
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. У вівторок, 3 грудня, від ботулізму помер 34-річний чоловік. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр громадського здоров’я України.
Хворий звернувся до лікарні 3 грудня у важкому стані: із порушенням зору та слабкістю.
Він повідомив, що 1 грудня вживав засолену в домашніх умовах рибу, приготовану 30 діб тому.
"Чоловіку було встановлено діагноз "ботулізм" та оперативно надано медичну допомогу, в тому числі введено протиботулінічну сироватку. На жаль, у зв’язку із тяжким перебігом хвороби, чоловіка врятувати не вдалося", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, з початку року в Україні на ботулізм захворіли 123 людини та 5 осіб померло.