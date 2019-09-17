В Україні у травні було зафіксовано майже 10 нападів на журналістів – ООН

КИЇВ. 17 вересня. УНН. В Україні 16 травня було зафіксовано майже 10 нападів на журналістів. Про це повідомила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в України Матільда Богнер під час презентації доповіді Моніторингової місії ООН щодо ситуації з правами людини в Україні, передає кореспондент УНН.