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В Україні у травні було зафіксовано майже 10 нападів на журналістів – ООН

В Україні у травні було зафіксовано майже 10 нападів на журналістів – ООН

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. В Україні 16 травня було зафіксовано майже 10 нападів на журналістів. Про це повідомила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в України Матільда Богнер під час презентації доповіді Моніторингової місії ООН щодо ситуації з правами людини в Україні, передає кореспондент УНН.

“З 16 травня ми зафіксували 9 нападів на журналістів. Наш шокувала смерть Вадима Комарова (черкаського журналіста — ред.) 20 червня 2019 року в наслідок жорстокого побиття, скоєного за шість тижнів до того”, — сказала Богнер.

За її словами, 20 липня в ООН вшанували пам’ять трирічної річниці з дня загибелі журналіста Павла Шеремета. Винуватці до цього дня залишаються на волі.

Додамо, доповідь ООН з прав людини охоплює період з 16 травня по 15 серпня 2019 року. Працюючи над цим всеохоплюючим аналізом, експерти ООН з прав людини провели 205 глибинних інтерв’ю з жертвами та свідками порушень прав людини; 80 разів були у містечках та селах вздовж лінії зіткнення та 30 разів у місцях тримання під вартою. Вони здійснили моніторинг близько сотні судових засідань та 15-ти зібрань по всій країні.

Як повідомляв УНН, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.

Нагадаємо, з 16 травня по 15 серпня цього року на Донбасі загинуло 8 цивільних осіб, ще 60 отримали поранення.

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