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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 74667 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 113396 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 105189 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 111969 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 120449 просмотра

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В Украине в мае было зафиксировано почти 10 нападений на журналистов - ООН

В Украине в мае было зафиксировано почти 10 нападений на журналистов - ООН

Киев  •  УНН

 • 9122 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. В Украине 16 мая было зафиксировано почти 10 нападений на журналистов. Об этом сообщила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер во время презентации доклада Мониторинговой миссии ООН по ситуации с правами человека в Украине, передает корреспондент УНН.

“С 16 мая мы зафиксировали 9 нападений на журналистов. Наш шокировала смерть Вадима Комарова (черкасского журналиста — ред.) 20 июня 2019 года в результате жестокого избиения, совершенного за шесть недель до того”, — сказала Богнер.

По ее словам, 20 июля в ООН почтили память трехлетней годовщины со дня гибели журналиста Павла Шеремета. Виновники по сей день остаются на свободе.

Добавим, доклад ООН по правам человека охватывает период с 16 мая по 15 августа 2019 года. Работая над этим всеобъемлющим анализом, эксперты ООН по правам человека провели 205 глубинных интервью с жертвами и свидетелями нарушений прав человека; 80 раз были в городах и селах вдоль линии соприкосновения и 30 раз в местах содержания под стражей. Они осуществили мониторинг около сотни судебных заседаний и 15-ти собраний по всей стране.

Как сообщал УНН, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.

Напомним, с 16 мая по 15 августа этого года на Донбассе погибли 8 гражданских лиц, еще 60 получили ранения.

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