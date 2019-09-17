В Украине в мае было зафиксировано почти 10 нападений на журналистов - ООН

“С 16 мая мы зафиксировали 9 нападений на журналистов. Наш шокировала смерть Вадима Комарова (черкасского журналиста — ред.) 20 июня 2019 года в результате жестокого избиения, совершенного за шесть недель до того”, — сказала Богнер.

По ее словам, 20 июля в ООН почтили память трехлетней годовщины со дня гибели журналиста Павла Шеремета. Виновники по сей день остаются на свободе.

Добавим, доклад ООН по правам человека охватывает период с 16 мая по 15 августа 2019 года. Работая над этим всеобъемлющим анализом, эксперты ООН по правам человека провели 205 глубинных интервью с жертвами и свидетелями нарушений прав человека; 80 раз были в городах и селах вдоль линии соприкосновения и 30 раз в местах содержания под стражей. Они осуществили мониторинг около сотни судебных заседаний и 15-ти собраний по всей стране.

Как сообщал УНН, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.

Напомним, с 16 мая по 15 августа этого года на Донбассе погибли 8 гражданских лиц, еще 60 получили ранения.