В Україні у тестовому режимі запустили електронну чергу на військово-лікарську комісію – Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. З сьогоднішнього дня, 5 травня, в Україні почала діяти система електронного запису до лікарів на військово-лікарську комісію (ВЛК). Щоправда, поки що у тестовому режимі. Про це повідомила заступниця міністра оборони Україні Ганна Маляр у своему Telegram-каналі, пише УНН.
За словами Маляр, тепер бійцям не треба буде очікувати у чергах.
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«Після старту проекту начальник медичної частини зможе завчасно записувати бійців на проходження медичного огляду або до конкретного лікаря-спеціаліста — на потрібний день та час. Потреби очікувати в чергах не буде. Військовослужбовці знатимуть точний час, на який необхідно прийти».
Проект в тестовому режимі почав діяти у таких містах як Харків, Львів, Київ, Вінниця та Одеса. Там наразі найбільше людей проходять ВЛК.
За словами Маляр, у планах - перевести всі військово-лікарські комісії на роботу з електронним записом. Обіцяє, що це відбудеться протягом травня.
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