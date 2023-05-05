В Украине в тестовом режиме запустили электронную очередь на военно-врачебную комиссию - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. С сегодняшнего дня, 5 мая, в Украине начала действовать система электронной записи к врачам на военно-врачебную комиссию (ВВК). Правда, пока в тестовом режиме. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале, пишет УНН.
По словам Маляр, теперь бойцам не надо будет ожидать в очередях.
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«После старта проекта начальник медицинской части сможет заблаговременно записывать бойцов на прохождение медицинского осмотра или к конкретному врачу-специалисту — на нужный день и время. Необходимости ожидать в очередях не будет. Военнослужащие будут знать точное время, на которое необходимо прийти».
Проект в тестовом режиме начал действовать в таких городах как Харьков, Львов, Киев, Винница и Одесса. Там сейчас больше всего людей проходят ВВК.
По словам Маляр, в планах - перевести все военно-врачебные комиссии на работу с электронной записью. Обещает, что это произойдет в течение мая.
Напомним
Минобороны планирует снизить предельный призывной возраст в Украине с 27 до 25 лет.