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В Украине в тестовом режиме запустили электронную очередь на военно-врачебную комиссию - Минобороны

Киев • УНН

 • 768339 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. С сегодняшнего дня, 5 мая, в Украине начала действовать система электронной записи к врачам на военно-врачебную комиссию (ВВК). Правда, пока в тестовом режиме. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале, пишет УНН.

По словам Маляр, теперь бойцам не надо будет ожидать в очередях.

Цитата

«После старта проекта начальник медицинской части сможет заблаговременно записывать бойцов на прохождение медицинского осмотра или к конкретному врачу-специалисту — на нужный день и время. Необходимости ожидать в очередях не будет. Военнослужащие будут знать точное время, на которое необходимо прийти».

Проект в тестовом режиме начал действовать в таких городах как Харьков, Львов, Киев, Винница и Одесса. Там сейчас больше всего людей проходят ВВК.

По словам Маляр, в планах - перевести все военно-врачебные комиссии на работу с электронной записью. Обещает, что это произойдет в течение мая.

Напомним

Минобороны планирует снизить предельный призывной возраст в Украине с 27 до 25 лет.

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