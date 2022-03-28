В Україні у понад 2,5 раза зменшилась кількість заяв про кримінальні та адмінправопорушення

Деталі

Клименко повідомив, що за 33 дні повномасштабної війни росії проти України поліція отримала понад 900 тисяч повідомлень від громадян. Найчастіше люди звертаються за інформаційною та консультаційною допомогою.

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"Також активно повідомляють про виявлення підозрілих осіб чи ймовірно вибухонебезпечних предметів. Загалом кількість заяв про кримінальні та адмінправопорушення зменшилась у понад 2,5 рази в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Наразі за зверненнями громадян зафіксовано скоєння близько 13 тисяч злочинів, з них більше 10 тисяч - тяжкі та особливо тяжкі", - повідомив Клименко.

Додамо

Клименко окремо звернув увагу на крадіжки, вчинені в умовах воєнного стану.

"За такими фактами вже зареєстровано понад 330 кримінальних проваджень. Дякуємо небайдужим громадянам, які допомагають поліції затримувати мародерів. Однак прошу вас бути гуманнішими. Так, ці особи скоїли злочини в цей надзвичайно складний для всіх час, але не варто відверто знущатися та катувати їх. Вони відповідатимуть за Законом, бо Україна - правова Держава", - сказав Клименко.

Нагадаємо

Поліція Київщини затримала 7 мародерів на макарівській АЗС.