В Украине более чем в 2,5 раза уменьшилось количество заявлений об уголовных и админправонарушениях

Детали

Клименко сообщил, что за 33 дня полномасштабной войны россии против Украины полиция получила более 900 тысяч сообщений от граждан. Чаще всего люди обращаются за информационной и консультационной помощью.

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"Также активно сообщают об обнаружении подозрительных людей или вероятно взрывоопасных предметах. В целом количество заявлений об уголовных и админправонарушениях уменьшилось более чем в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас по обращениям граждан зафиксировано совершение около 13 тысяч преступлений, из них более 10 тысяч - тяжкие и особо тяжкие", - сообщил Клименко.

Добавим

Клименко отдельно обратил внимание на кражи, совершенные в условиях военного положения.

"По таким фактам уже зарегистрировано более 330 уголовных производств. Спасибо неравнодушным гражданам, которые помогают полиции задерживать мародеров. Однако прошу вас быть гуманнее. Да, эти люди совершили преступления в это чрезвычайно сложное для всех время, но не стоит откровенно издеваться и пытать их. Они будут отвечать по закону, потому что Украина - правовое государство", - сказал Клименко.

Напомним

Полиция Киевщины задержала 7 мародеров на макаровской АЗС.