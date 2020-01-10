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В Україні у грудні зафіксували 9 випадків фізичної агресії щодо журналістів

В Україні у грудні зафіксували 9 випадків фізичної агресії щодо журналістів

Київ • УНН

 • 10716 перегляди

КИЇВ. 10 січня. УНН. У грудні в Україні зафіксовано 9 випадків фізичної агресії щодо журналістів, більшість жертв – жінки. Такими є дані моніторингу "Індекс фізичної безпеки журналістів України", який Національна спілка журналістів України проводить спільно з партнерськими громадськими організаціями, передає УНН.

"У грудні зафіксовано 9 інцидентів із застосуванням сили проти працівників медіа. Найчастіше фізична агресія до працівників ЗМІ застосовувалася в Києві – 7 випадків, а також у Львові та області – 2. У більшості інцидентів постраждали жінки – п’ятеро журналісток стали жертвами атак", - йдеться у повідомленні НСЖУ.

Одними із найрезонансніших, як зазначається, стали два інциденти за участі правоохоронців, під час яких постраждали фотокореспондент Сергій Нужненко та журналістка й оператор Вікторія Рощина й Олексій Нікулін. Зокрема, під час мітингу під Верховною Радою унаслідок сутички у Сергія Нужненка - забій правої руки, численні синці, розбиті окуляри та пошкоджена професійна камера. Вікторію Рощину та Олексія Нікуліна забризкали сльозогінним газом, який застосували в сутичках між спецпризначенцями й мітингувальниками. Також у журналістки з рук вибили телефон, коли вона фільмувала протистояння. Крім того, у бік журналістів летіли палиці від наметів, які протестувальники хотіли встановити біля будівлі парламенту.

Так само одразу четверо журналістів постраждали 24 грудня під час висвітлення судового засідання у справі убивства Павла Шеремета: Алла Жизневська; Юлія Корзун; Антоніна Бєлоглазова і Дмитро Кучер, вказали в НСЖУ.

У Національній спілці журналістів відзначають, що у більшості грудневих випадків перешкоджання журналістській діяльності за зверненнями постраждалих Національна поліція оперативно розпочала відповідні кримінальні провадження.

Нагадаємо, раніше у МВС обіцяли, що щоквартально звітуватимуть про розслідування злочинів проти журналістів.

Українські Національні Новини

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