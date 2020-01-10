В Украине в декабре зафиксировали 9 случаев физической агрессии в отношении журналистов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В декабре в Украине зафиксировано 9 случаев физической агрессии в отношении журналистов, большинство жертв - женщины. Таковы данные мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов Украины", который Национальный союз журналистов Украины проводит совместно с партнерскими общественными организациями, передает УНН.
"В декабре зафиксировано 9 инцидентов с применением силы против работников медиа. Чаще всего физическая агрессия к работникам СМИ применялась в Киеве - 7 случаев, а также во Львове и области - 2. В большинстве инцидентов пострадали женщины - пятеро журналисток стали жертвами атак", - говорится в сообщении НСЖУ.
Одними из самых резонансных, как отмечается, стали два инцидента с участием правоохранителей, во время которых пострадали фотокорреспондент Сергей Нужненко и журналистка и оператор Виктория Рощина и Алексей Никулин. В частности, во время митинга под Верховной Радой вследствие столкновения у Сергея Нужненко - ушиб правой руки, многочисленные синяки, разбитые очки и повреждена профессиональная камера. Викторию Рощину и Алексея Никулина забрызгали слезоточивым газом, который применили в столкновениях между спецназовцами и митингующими. Также у журналистки из рук выбили телефон, когда она снимала столкновения. Кроме того, в сторону журналистов летели палки от палаток, которые протестующие хотели установить у здания парламента.
Так же сразу четверо журналистов пострадали 24 декабря во время освещения судебного заседания по делу об убийстве Павла Шеремета: Алла Жизневская; Юлия Корзун; Антонина Белоглазова и Дмитрий Кучер, указали в НСЖУ.
В Национальном союзе журналистов отмечают, что в большинстве декабрьских случаев препятствования журналистской деятельности по обращениям пострадавших Национальная полиция оперативно начала соответствующие уголовные производства.
Напомним, ранее в МВД обещали, что ежеквартально будут отчитываться о расследовании преступлений против журналистов.