В Україні цього року вже понад 170 тис. заяв та повідомлень про домашнє насильство

“За 10 місяців 2020 року органами Національної поліції зареєстровано 174 386 заяв і повідомлень про вчинені правопорушення та інші події, пов’язані з домашнім насильством, з них 150 088 — подано дорослими особами жіночої статі, 21 174 — дорослими особами чоловічої статі та 3124 дітьми (до 18 років)”, — йдеться у відповіді на запит.

Окрім того, повідомляється, що за 10 місяців цього року складено 110 364 протоколи про адміністративні правопорушення за вчинення домашнього насильства.

Нагадаємо, з початку року в Київській області поліція отримала понад сім тисяч звернень з приводу домашнього насильства, найбільше — від жінок.

Як повідомляв УНН, Генпрокурор України Ірина Венедіктова заявляла, що пандемія стала каталізатором росту насильства в Україні. Від початку року зафіксовано 2,7 тис. правопорушень за статтею домашнє насильство, проти 1,5 тис. минулого року.

Як повідомлялося, Президент схвалив заходи із запобігання домашньому насильству.

Також нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ України випустило чат-бот у Telegram і Viber для протидії домашньому насильству.



