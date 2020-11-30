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В Україні цього року вже понад 170 тис. заяв та повідомлень про домашнє насильство

В Україні цього року вже понад 170 тис. заяв та повідомлень про домашнє насильство

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. З початку року в Україні поліція зареєструвала понад 170 тисяч заяв та повідомлень з приводу домашнього насильства, найбільше - від жінок. Про це журналісту УНН повідомили у відповідь на запит в пресслужбі Департаменту інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України.

“За 10 місяців 2020 року органами Національної поліції зареєстровано 174 386 заяв і повідомлень про вчинені правопорушення та інші події, пов’язані з домашнім насильством, з них 150 088 — подано дорослими особами жіночої статі, 21 174 — дорослими особами чоловічої статі та 3124 дітьми (до 18 років)”, — йдеться у відповіді на запит.

Окрім того, повідомляється, що за 10 місяців цього року складено 110 364 протоколи про адміністративні правопорушення за вчинення домашнього насильства.

Нагадаємо, з початку року в Київській області поліція отримала понад сім тисяч звернень з приводу домашнього насильства, найбільше — від жінок.

Як повідомляв УНН, Генпрокурор України Ірина Венедіктова заявляла, що пандемія стала каталізатором росту насильства в Україні. Від початку року зафіксовано 2,7 тис. правопорушень за статтею домашнє насильство, проти 1,5 тис. минулого року.

Як повідомлялося, Президент схвалив заходи із запобігання домашньому насильству.

Також нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ України випустило чат-бот у Telegram і Viber для протидії домашньому насильству.

Українські Національні Новини

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