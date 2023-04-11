В Україні цього року виявили на 13% більше випадків ВІЛ, ніж торік
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. В Україні у березні 2023 року офіційно зареєстровано 1 042 нових випадків ВІЛ-інфекції, при цьому у січні-березні кількість зареєстрованих випадків ВІЛ в Україні була на 13% більша, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє УНН з посиланням на дані Центру громадського здоров'я МОЗ.
Деталі
За січень-березень 2023 року в Україні офіційно зареєстровано 2931 випадків ВІЛ-інфекції, 796 випадків СНІДу та 401 смертей, зумовлених СНІДом, серед громадян України та 9 випадків ВІЛ-інфекції серед іноземців.
При цьому торік за аналогічний період було офіційно зареєстровано 2589 випадків ВІЛ-інфекції, 662 випадки СНІДу та 330 смертей, зумовлених СНІДом, серед громадян України та 5 випадків ВІЛ-інфекції серед іноземців.
Таким чином, кількість офіційно зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції у січні-березні збільшилася на 13,2%, а випадків СНІДу - на 20,2%.
При цьому у березні 2023 року в Україні офіційно зареєстровано 1 042 нові випадки ВІЛ-інфекції та 2 069 випадків туберкульозу.
ВІЛ-інфекція
У березні 2023 року в Україні офіційно зареєстровано 1 042 нові випадки ВІЛ-інфекції, у 280 пацієнтів діагностовано СНІД, а 174 людини померли від СНІДу.
Шляхи інфікування ВІЛ в Україні у березні 2023 року:
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- гетеросексуальний — 745;
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- гомосексуальний — 28;
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- парентеральний — 264;
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- від матері дитині — 128*;
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- невідомий — 1.
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* Більшість цих дітей (близько 98%) після 18 місяців не матиме ВІЛ-інфекції.
Туберкульоз
У березні 2023 року в Україні зареєстровано 2 069 випадків туберкульозу:
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- 1 560 нових випадків захворювання;
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- 409 пацієнтів із рецидивом;
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- 40 пацієнтів, які відновили лікування після перерви;
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- 35 пацієнтів, які розпочали повторне лікування після невдалого;
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- 20 інших випадків;
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- 5 пацієнтів із невідомою історією попереднього лікування;
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- у 3 пацієнтів також діагностовано COVID-19.
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Загалом у березні 2023 року від туберкульозу лікувалася 12 251 людина.
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