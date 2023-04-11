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В Україні цього року виявили на 13% більше випадків ВІЛ, ніж торік

В Україні цього року виявили на 13% більше випадків ВІЛ, ніж торік

Київ • УНН

 • 1001984 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. В Україні у березні 2023 року офіційно зареєстровано 1 042 нових випадків ВІЛ-інфекції, при цьому у січні-березні кількість зареєстрованих випадків ВІЛ в Україні була на 13% більша, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє УНН з посиланням на дані Центру громадського здоров'я МОЗ.

Деталі

За січень-березень 2023 року в Україні офіційно зареєстровано 2931 випадків ВІЛ-інфекції, 796 випадків СНІДу та 401 смертей, зумовлених СНІДом, серед громадян України та 9 випадків ВІЛ-інфекції серед іноземців.

При цьому торік за аналогічний період було офіційно зареєстровано 2589 випадків ВІЛ-інфекції, 662 випадки СНІДу та 330 смертей, зумовлених СНІДом, серед громадян України та 5 випадків ВІЛ-інфекції серед іноземців.

Таким чином, кількість офіційно зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції у січні-березні збільшилася на 13,2%, а випадків СНІДу - на 20,2%.

При цьому у березні 2023 року в Україні офіційно зареєстровано 1 042 нові випадки ВІЛ-інфекції та 2 069 випадків туберкульозу.

ВІЛ-інфекція

У березні 2023 року в Україні офіційно зареєстровано 1 042 нові випадки ВІЛ-інфекції, у 280 пацієнтів діагностовано СНІД, а 174 людини померли від СНІДу.

Шляхи інфікування ВІЛ в Україні у березні 2023 року:

  • гетеросексуальний — 745;
  • гомосексуальний — 28;
  • парентеральний — 264;
  • від матері дитині — 128*;
  • невідомий — 1.

* Більшість цих дітей (близько 98%) після 18 місяців не матиме ВІЛ-інфекції.

Туберкульоз

У березні 2023 року в Україні зареєстровано 2 069 випадків туберкульозу:

  • 1 560 нових випадків захворювання;
  • 409 пацієнтів із рецидивом;
  • 40 пацієнтів, які відновили лікування після перерви;
  • 35 пацієнтів, які розпочали повторне лікування після невдалого;
  • 20 інших випадків;
  • 5 пацієнтів із невідомою історією попереднього лікування;
  • у 3 пацієнтів також діагностовано COVID-19.

Загалом у березні 2023 року від туберкульозу лікувалася 12 251 людина.

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