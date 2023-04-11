В Украине в этом году выявили на 13% больше случаев ВИЧ, чем в прошлом году
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Украине в марте 2023 года официально зарегистрировано 1 042 новых случаев ВИЧ-инфекции, при этом в январе-марте количество зарегистрированных случаев ВИЧ в Украине было на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает УНН со ссылкой на данные Центра общественного здоровья Минздрава.
Детали
За январь-март 2023 года в Украине официально зарегистрировано 2931 случаев ВИЧ-инфекции, 796 случаев СПИДа и 401 смертей, обусловленных СПИДом, среди граждан Украины и 9 случаев ВИЧ-инфекции среди иностранцев.
При этом в прошлом году за аналогичный период было официально зарегистрировано 2589 случаев ВИЧ-инфекции, 662 случая СПИДа и 330 смертей, обусловленных СПИДом, среди граждан Украины и 5 случаев ВИЧ-инфекции среди иностранцев.
Таким образом, количество официально зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции в январе-марте увеличилось на 13,2%, а случаев СПИДа - на 20,2%.
При этом в марте 2023 года в Украине официально зарегистрировано 1 042 новых случая ВИЧ-инфекции и 2 069 случаев туберкулеза.
ВИЧ-инфекция
В марте 2023 года в Украине официально зарегистрировано 1 042 новых случая ВИЧ-инфекции, у 280 пациентов диагностирован СПИД, а 174 человека умерли от СПИДа.
Пути инфицирования ВИЧ в Украине в марте 2023 года:
-
- гетеросексуальный — 745;
-
- гомосексуальный — 28;
-
- парентеральный — 264;
-
- от матери ребенку — 128*;
-
- неизвестный — 1.
-
* Большинство этих детей (около 98%) после 18 месяцев не будут иметь ВИЧ-инфекции.
Туберкулёз
В марте 2023 года в Украине зарегистрировано 2 069 случаев туберкулеза:
-
- 1 560 новых случаев заболевания;
-
- 409 пациентов с рецидивом;
-
- 40 пациентов, возобновивших лечение после перерыва;
-
- 35 пациентов, которые начали повторное лечение после неудачного;
-
- 20 других случаев;
-
- 5 пациентов с неизвестной историей предыдущего лечения;
-
- у 3 пациентов также был диагностирован COVID-19.
-
Всего в марте 2023 года от туберкулеза лечился 12 251 человек.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как преодолеть негативные последствия стресса: рассказывает эксперт