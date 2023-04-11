В Украине в этом году выявили на 13% больше случаев ВИЧ, чем в прошлом году

ukru
Эксклюзив
12:17 • 3032 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

10:03 • 88878 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 127995 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 118043 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 132570 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 115931 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 130667 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 125266 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 108983 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102735 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

14 марта, 02:47 • 122413 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 133932 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

14 марта, 04:48 • 116281 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

14 марта, 05:01 • 118837 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 114158 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 210928 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 241539 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 181052 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 186882 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 222563 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 71441 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 110979 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 119149 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 134732 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 169488 просмотра
Актуальное
В Украине в этом году выявили на 13% больше случаев ВИЧ, чем в прошлом году

В Украине в этом году выявили на 13% больше случаев ВИЧ, чем в прошлом году

Киев • УНН

 • 1001980 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Украине в марте 2023 года официально зарегистрировано 1 042 новых случаев ВИЧ-инфекции, при этом в январе-марте количество зарегистрированных случаев ВИЧ в Украине было на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает УНН со ссылкой на данные Центра общественного здоровья Минздрава.

Детали

За январь-март 2023 года в Украине официально зарегистрировано 2931 случаев ВИЧ-инфекции, 796 случаев СПИДа и 401 смертей, обусловленных СПИДом, среди граждан Украины и 9 случаев ВИЧ-инфекции среди иностранцев.

При этом в прошлом году за аналогичный период было официально зарегистрировано 2589 случаев ВИЧ-инфекции, 662 случая СПИДа и 330 смертей, обусловленных СПИДом, среди граждан Украины и 5 случаев ВИЧ-инфекции среди иностранцев.

Таким образом, количество официально зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции в январе-марте увеличилось на 13,2%, а случаев СПИДа - на 20,2%.

При этом в марте 2023 года в Украине официально зарегистрировано 1 042 новых случая ВИЧ-инфекции и 2 069 случаев туберкулеза.

ВИЧ-инфекция

В марте 2023 года в Украине официально зарегистрировано 1 042 новых случая ВИЧ-инфекции, у 280 пациентов диагностирован СПИД, а 174 человека умерли от СПИДа.

Пути инфицирования ВИЧ в Украине в марте 2023 года:

  • гетеросексуальный — 745;
  • гомосексуальный — 28;
  • парентеральный — 264;
  • от матери ребенку — 128*;
  • неизвестный — 1.

* Большинство этих детей (около 98%) после 18 месяцев не будут иметь ВИЧ-инфекции.

Туберкулёз

В марте 2023 года в Украине зарегистрировано 2 069 случаев туберкулеза:

  • 1 560 новых случаев заболевания;
  • 409 пациентов с рецидивом;
  • 40 пациентов, возобновивших лечение после перерыва;
  • 35 пациентов, которые начали повторное лечение после неудачного;
  • 20 других случаев;
  • 5 пациентов с неизвестной историей предыдущего лечения;
  • у 3 пациентов также был диагностирован COVID-19.

Всего в марте 2023 года от туберкулеза лечился 12 251 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как преодолеть негативные последствия стресса: рассказывает эксперт

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы