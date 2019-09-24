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В Україні цього року обліковано понад 500 проваджень через підроблені гроші

В Україні цього року обліковано понад 500 проваджень через підроблені гроші

Київ • УНН

 • 19907 перегляди

КИЇВ. 24 вересня. УНН. З початку цього року в Україні обліковано понад 500 кримінальних правопорушень через виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у ГПУ.

Так, в Україні за січень-серпень 2019 року обліковано 561 кримінальне провадження за статтею 199 КК України через виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї. Загалом зареєстровано 603 кримінальних правопорушень. З цієї кількості закрито 42 проваджень. До суду було направлено 29 проваджень.

Раніше УНН повідомляв, що у месенджері Telegram набувають поширення канали, які продають фальшиві гроші, обіцяючи високу якість товару.

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