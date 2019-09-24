В Украине в этом году учтено более 500 производств из-за поддельных денег
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. С начала этого года в Украине учтено более 500 уголовных правонарушений за изготовление, хранение, приобретение, перевозку, пересылку, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в ГПУ.
Так, в Украине за январь-август 2019 года учтено 561 уголовное производство по статье 199 УК Украины за изготовление, хранение, приобретение, перевозку, пересылку, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи. Всего зарегистрировано 603 уголовных преступлений. Из этого количества закрыто 42 производства. В суд было направлено 29 производств.
Ранее УНН сообщал, что в мессенджере Telegram получают распространение канал, которые продают фальшивые деньги, обещая высокое качество товара.