В Украине в этом году учтено более 500 производств из-за поддельных денег

Так, в Украине за январь-август 2019 года учтено 561 уголовное производство по статье 199 УК Украины за изготовление, хранение, приобретение, перевозку, пересылку, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи. Всего зарегистрировано 603 уголовных преступлений. Из этого количества закрыто 42 производства. В суд было направлено 29 производств.

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