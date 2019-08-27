В Україні цього року обліковано понад 40 проваджень щодо розголошення держтаємниці
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. З початку цього року в Україні обліковано понад 40 кримінальних правопорушень щодо розголошення державної таємниці. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у Генеральній прокуратурі України.
Так, в Україні за січень-липень 2019 року обліковано 45 кримінальних проваджень за статтею 328 КК України – розголошення державної таємниці. Загалом зареєстровано 47 кримінальних правопорушень. З цієї кількості закрито 2 провадження. До суду було направлене лише 1 провадження.
Нагадаємо, з 2014 року по липень 2019 року було обліковано майже 200 кримінальних правопорушень щодо розголошення державної таємниці.