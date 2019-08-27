В Украине в этом году учтено более 40 производств по факту разглашения гостайны

Так, в Украине за январь-июль 2019 года учтено 45 уголовных производств по статье 328 УК Украины - разглашение государственной тайны. Всего зарегистрировано 47 уголовных правонарушений. Из этого количества закрыты 2 производства. В суд было направлено лишь 1 производство.

Напомним, с 2014 года по июль 2019 года было учтено почти 200 уголовных правонарушений по разглашению государственной тайны.