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В Україні суди винесли вже 7 постанов щодо булінгу

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. З початку дії Закону про протидію булінгу суди в Україні винесли 7 постанов, предметом розгляду в яких став булінг учасника освітнього процесу. Про це повідомила прес-служба Міністерства юстиції України у відповідь на запит журналіста УНН.

В Україні суди винесли вже 7 постанов щодо булінгу

"З моменту вступу в силу Закону судами було винесено 7 постанов, предметом розгляду в яких став булінг (цькування) учасника освітнього процесу. З них дві постанови було повернуто до органів Національної поліції для доопрацювання у зв’язку із порушенням вимог до оформлення адміністративних матеріалів про притягнення до адміністративної відповідальності. Ще в трьох справах суд встановив відсутність складу правопорушення та закрив справи на цій підставі. Останні два рішення на сьогодні уже набрали законної сили", - сказано у відповіді.

За даними Мін’юсту, найчастіше до відповідальності за вчинення булінгу притягали батьків неповнолітніх осіб.

"Тобто в постановах, які винесені на сьогодні булінг найчастіше вчиняється особами, які не досягли 16-ти річного віку, а відповідальність за них несуть батьки чи опікуни", - зазначили у Міністерстві. 

Як повідомляв УНН, в Україні винесли перше рішення у справі про булінг. 

Нагадаємо, 19 січня набрав чинності закон про протидію булінгу. 

Закон встановлює систему штрафів за цькування. Вчинення булінгу неповнолітньої чи малолітньої особи буде каратися штрафом від 850 до 1700 грн або громадськими роботами від 20 до 40 годин. Знущання, вчинені повторно упродовж року після або групою осіб, каратимуться штрафом у розмірі від 1700 до 3400 грн або громадськими роботами на строк від 40 до 60 годин.

У разі цькування неповнолітніми від 14 до 16 років, відповідатимуть їх батьки або особи, що їх заміняють. До них застосовуватимуть покарання у вигляді штрафу від 850 до 1700 грн або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин.

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