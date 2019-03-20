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В Украине суды вынесли уже 7 постановлений относительно буллинга

Киев • УНН

 • 17293 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. С начала действия Закона о противодействии буллингу суды в Украине вынесли 7 постановлений, предметом рассмотрения в которых стал булинг участника образовательного процесса. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины в ответ на запрос журналиста УНН.

В Украине суды вынесли уже 7 постановлений относительно буллинга

"С момента вступления в силу Закона судами было вынесено 7 постановлений, предметом рассмотрения в которых стал буллинг (травля) участника образовательного процесса. Из них два постановления был возвращен в органы Национальной полиции для доработки в связи с нарушением требований к оформлению административных материалов о привлечения к административной ответственности. Еще в трех делах суд установил отсутствие состава правонарушения и закрыл дела на этом основании. Последние два решения сегодня уже вступили в законную силу", - говорится в ответе.

По данным Минюста, чаще всего к ответственности за совершение буллинга привлекали родителей несовершеннолетних.

"То есть в постановлениях, вынесенных на сегодня буллинг чаще всего совершается лицами, не достигшими 16-летнего возраста, а ответственность за них несут родители или опекуны", - отметили в Министерстве.

Как сообщал УНН, в Украине вынесли первое решение по делу о буллинге.

Напомним, 19 января вступил в силу закон о противодействии буллингу.

Закон устанавливает систему штрафов за травлю. Совершение буллинга несовершеннолетней или малолетней лица будет наказываться штрафом от 850 до 1700 грн или общественными работами от 20 до 40 часов. Издевательства, совершенные повторно в течение года после или группой лиц, будут караться штрафом в размере от 1700 до 3400 грн или общественными работами на срок от 40 до 60 часов.

В случае травли несовершеннолетними от 14 до 16 лет, будут отвечать их родители или лица, их заменяющие. К ним будут применять наказание в виде штрафа от 850 до 1700 грн или общественные работы на срок от 20 до 40 часов.

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