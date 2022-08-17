В Україні створюється сучасний спеціалізований центр протезування, реконструкції та лікування ПТСД для постраждалих від війни

Ініціативу Superhumans підтримує Перша леді України Олена Зеленська. «Щодня всі ми бачимо страшні наслідки російської агресії. Росія руйнує не лише міста й будинки, вона калічить наших людей – дітей і дорослих. Вони втрачають руки та ноги, зазнають опіків і поранень, у них розвивається посттравматичний стресовий розлад. Але ми цінуємо кожне життя. Ми боротимемося за кожну людину й за те, щоб вона відновилася після будь-якої травми, щоб мала всі можливості для повноцінного та щасливого життя», – зазначила Олена Зеленська.

Крім того, дружина Президента й надалі опікуватиметься створенням безбар’єрного середовища, доступного для всіх. Нині перед проектом – нові виклики. «Наші співвітчизники, які зазнали поранень чи ампутацій, – супергерої, вони пережили страшні випробування та вийшли з них іще сильнішими. Вони мають бачити повагу від інших та почуватися впевнено й вільно», – сказала перша леді.

За майже півроку війни тисячі українців, в тому числі й діти, отримали суттєві травми кінцівок і тіла. Крім колосальних фізичних травм, жертви уламкових поранень та обстрілів страждають від ПТСР. Клініку Superhumans створено для того, аби надати цим людям гідну якість життя та відповідну повагу у суспільстві.

Андрій Ставніцер, засновник Superhumans, розповідає, що велика місія проекту – не допустити, щоб українці, які пережили страшні поранення та травми не отримали гідного життя. «Можливості людини, яка пройшла через вогонь, вижила, встала, зібралася із силами та продовжила жити – не обмежені, вони безмежні. І наша мета – дати постраждалим від війни саме таку якість життя, і саме таку повагу від оточення».

До центру Superhumans буде залучено найкращих медичних спеціалістів із США та ЄС – загалом тут працюватиме більше 100 лікарів. Команду лікарів буде сформовано із найкращих спеціалістів з усього світу. Згодом, на базі Superhumans планують створити також освітній тренінговий центр для медиків з України і світу – на жаль, зараз українські спеціалісти накопичують величезний досвід лікування військових травм, та зможуть ділитися ним із колегами з усього світу.

Superhumans вмістить 100 ліжок, 2 операційні, лабораторію з виготовлення протезів та велике фізіотерапевтичне відділення. Клініка фокусуватиметься на протезуванні для дорослих і дітей, хірургічних операціях із реконструкції та відновлення понівечених частин тіла або обличчя, і лікуванні посттравматичного синдрому.

До створення Superhumans уже долучилася зіркова команда друзів і амбасадорів, які будуть розповсюджувати інформацію, допомагати залучати кошти та професіоналів до проекту. Це Джин Оельванг, CEO та засновник фонду родини Річарда Бренсона Virgin United; кінорежисерка, актриса і активістка Труді Стайлер разом із своїм чоловіком Стінгом; голлівудський актор із українським корінням Лієв Шрайбер; Мік Ебелінг, відомий американський винахідник та інноватор, засновник компанії Not Impossible Labs.

До медичної ради наразі увійшли: Віктор Ляшко, міністр охорони здоров’я України, американський черепно-лицевий хірург Пітер Костянтино, Олексій Башкірцев, кандидат медичних наук, кардіолог, головний лікар Edem Clinic.

Проект Superhumans створюється за ініціативи Андрія Ставніцера, українського бізнесмена, власника найбільшого українського порту TIS, який від початку війни в Україні займається постачанням української армії та цивільного населення. Ще один засновник проекту – Філіпп Грушко, член Наглядової ради TIS та координатор визначних інвестиційних угод на українському ринку. СЕО Superhumans стане Ольга Руднєва, багаторічний керівник Благодійного фонду АнтиСнід в Україні.

Наразі Superhumans розпочинає підготовку до реконструкції та провадить фандрейзингову кампанію. Клініка є неприбутковою організацією, яка за договором лізингу проведе модернізацію і устаткування вже функціональної державної лікарні у Львівській області. Згодом можливе масштабування Superhumans у інші регіони України.

Бюджетне фінансування клініки на етапі реконструкції не передбачене.

Superhumans керуватиметься незалежною Радою директорів та медичною радою. Робота клініки фінансуватиметься донорами, які долучаться до фандрейзингової кампанії. Діяльність Superhumans аудитуватиме одна із компаній так званої «Великої четвірки».

Фандрейзингова кампанія для підтримки Superhumans розпочнеться у вересні у США. Засновники мають намір також презентувати проект у Великобританії, та згодом країнах ЄС.

Презентацію проекту та контакти можна знайти за посиланням: www.superhumans.com

Web-site: www.superhumans.com

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