В Украине создается современный специализированный центр протезирования, реконструкции и лечения ПТСД для пострадавших от войны

Инициативу Superhumans поддерживает Первая леди Украины Елена Зеленская. «Каждый день все мы видим страшные последствия российской агрессии. Россия разрушает не только города и дома, она калечит наших людей детей и взрослых. Они теряют руки и ноги, испытывают ожоги и ранения, у них развивается посттравматическое стрессовое расстройство. Но мы ценим любую жизнь. Мы будем бороться за каждого человека и за то, чтобы он восстановился после любой травмы, чтобы имел все возможности для полноценной и счастливой жизни», – отметила Елена Зеленская.

Кроме того, супруга Президента и в дальнейшем будет заниматься созданием безбарьерной среды, доступной для всех. Теперь перед проектом – новые вызовы. «Наши соотечественники, которые получили ранения или ампутации, – супергерои, они пережили страшные испытания и вышли из них еще сильнее. Они должны видеть уважение от других и чувствовать себя уверенно и свободно», – сказала первая леди.

За почти полгода войны тысячи украинцев, в том числе и дети, получили существенные травмы конечностей и тела. Кроме колоссальных физических травм жертвы осколочных ранений и обстрелов страдают от ПТСР. Клиника Superhumans создана для того, чтобы предоставить этим людям достойное качество жизни и соответствующее уважение в обществе.

Андрей Ставницер, основатель Superhumans, рассказывает, что большая миссия проекта – не допустить, чтобы украинцы, пережившие страшные ранения и травмы, не получили достойной жизни. «Возможности человека, который прошел через огонь, выжил, встал, собрался с силами и продолжил жить – не ограничены, они безграничны. И наша цель – дать пострадавшим от войны именно такое качество жизни, и именно такое уважение от окружающих».

В центр Superhumans будут привлечены лучшие медицинские специалисты из США и ЕС – в общей сложности здесь будет работать более 100 врачей. Команда врачей будет сформирована из лучших специалистов со всего мира. Впоследствии, на базе Superhumans планируют создать также образовательный тренинговый центр для медиков из Украины и мира – к сожалению, сейчас украинские специалисты накапливают огромный опыт лечения военных травм и смогут делиться им с коллегами со всего мира.

Superhumans вместит 100 коек, 2 операционные, лабораторию по изготовлению протезов и большое физиотерапевтическое отделение. Клиника будет фокусироваться на протезировании для взрослых и детей, хирургических операциях по реконструкции и восстановлению изуродованных частей тела или лица и лечении посттравматического синдрома.

К созданию Superhumans уже присоединилась звездная команда друзей и послов, которые будут распространять информацию, помогать привлекать средства и профессионалов в проект. Это Джин Оэльванг, CEO и основатель фонда семьи Ричарда Брэнсона Virgin United; кинорежиссер, актриса и активистка Труди Стайлер вместе со своим мужем Стингом; голливудский актер с украинскими корнями Лиев Шрайбер; Мик Эбеллинг, известный американский изобретатель и инноватор, основатель компании Not Impossible Labs.

В медицинский совет сейчас вошли: Виктор Ляшко, министр здравоохранения’Украины, американский черепно-лицевой хирург Питер Константино, Алексей Башкирцев, кандидат медицинских наук, кардиолог, главный врач Edem Clinic.

Проект Superhumans создается по инициативе Андрея Ставницера, украинского бизнесмена, владельца крупнейшего украинского порта TIS, который с начала войны в Украине занимается поставками для украинской армии и гражданского населения. Еще один основатель проекта – Филипп Грушко, член Наблюдательного совета TIS и координатор инвестиционных соглашений на украинском рынке. СЕО Superhumans станет Ольга Руднева, многолетний руководитель Благотворительного фонда АнтиСПИД в Украине.

В настоящее время Superhumans начинает подготовку к реконструкции и проводит фандрейзинговую кампанию. Клиника является некоммерческой организацией, которая по договору лизинга проведет модернизацию и оборудование уже функционирующей государственной больницы во Львовской области. Впоследствии возможно масштабирование Superhumans в другие регионы Украины.

Бюджетное финансирование клиники на этапе реконструкции не предусмотрено.

Superhumans будет руководить независимый Совет директоров и медицинский совет. Работа клиники будет финансироваться донорами, которые примут участие в фандрейзинговой кампании. Аудит деятельность Superhumans будет проводит одна из компаний так называемой «Большой четверки».

Фандрейзинговая кампания для поддержки Superhumans начнется в сентябре в США. Учредители намерены также презентовать проект в Великобритании и впоследствии странах ЕС.

Презентацию проекта и контакты можно найти по ссылке: www.superhumans.com

Web-site: www.superhumans.com

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