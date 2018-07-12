В Україні створять комісію з питань зниклих безвісти

Відповідно до закону, особа набуває статусу такої, що зникла безвісти з моменту подання заявником заяви про факт зникнення особи безвісти та її розшук або за рішенням суду.

Особа вважається зниклою безвісти до моменту припинення її розшуку у порядку, передбаченому цим законом.

Законом також визначаються права особи, зниклої безвісти. Встановлюється, що особа, яка зникла безвісти, має всі права, гарантовані Конституцією та законами України, а також має право на всебічне розслідування обставин її зникнення та встановлення її місця перебування.

Держава зобов’язана вжити всіх можливих заходів до розшуку зниклої безвісти особи.

Також передбачається створення комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин та реєстру таких осіб.

Встановлюється, що названа комісія є постійним консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, що утворюється з метою забезпечення координації діяльності державних органів, уповноважених на облік та/або розшук осіб, зниклих безвісти, у тому числі розшуку осіб, зниклих безвісти в районі проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей, районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, та осіб, зниклих безвісти у зв’язку із збройним конфліктом, воєнними діями, заворушеннями всередині держави або у зв’язку з надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру або іншими подіями, що можуть спричинити масову загибель людей.

Невиконання вимог комісії передбачає штраф.

Як повідомляв УНН, Україні вдалося знайти або повернути з окупованих територій 3224 бранців.