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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 48945 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 105243 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126888 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134266 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 170219 просмотра

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В Украине создадут комиссию по вопросам пропавших без вести

В Украине создадут комиссию по вопросам пропавших без вести

Киев  •  УНН

 • 10766 просмотра

КИЕВ, 12 июля. УНН. В Украине будет создана комиссия по вопросам пропавших без вести. Парламентарии 238 голосами поддержали соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН.

Согласно закону, лицо приобретает статус такого, что пропало без вести с момента подачи заявителем заявления о факте исчезновения лица без вести и ее розыске или по решению суда.

Лицо считается пропавшим без вести до момента прекращения его розыска в порядке, предусмотренном этим законом.

Законом также определяются права лица, пропавшего без вести. Устанавливается, что пропавшее без вести лицо имеет все права, гарантированные Конституцией и законами Украины, а также имеет право на всестороннее расследование обстоятельств его исчезновения и установления места пребывания.

Государство обязано принять все возможные меры для розыска пропавших без вести.

Также предусматривается создание комиссии по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах и реестре таких лиц.

Устанавливается, что эта комиссия является постоянным консультативно-совещательным органом Кабинета Министров Украины, который образуется в целях обеспечения координации деятельности государственных органов, уполномоченных на учет и розыск лиц, пропавших без вести, в том числе в районе проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей, районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации, и лиц, пропавших бе вести в связи с вооруженным конфликтом, военными действиями, беспорядками внутри страны либо в связи с чрезвычайными ситуациями природного или техногенного характера или другими событиями, которые могут вызвать массовую гибель людей.

Невыполнение требований комиссии предусматривает штраф.

Как сообщал УНН, Украине удалось найти или вернуть с оккупированных территорий 3224 пленников.

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