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В Україні створять інтернет-портал про ключові події та злочини на тимчасово окупованих територіях

Київ • УНН

 • 8787 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. В Україні планують створити перший інтернет-портал про ключові події та злочини на тимчасово окупованих територіях, на якому розміщуватимуться свідчення очевидців, архівні джерела, інформацію ЗМІ, рішення та резолюції міжнародних організацій, фото- та відеоматеріали. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

В Україні створять інтернет-портал про ключові події та злочини на тимчасово окупованих територіях

"Меморандум про співпрацю задля консолідації зусиль щодо збереження задокументованих фактів про злочини на тимчасово окупованих територіях Криму та Донецької й Луганської областей, що передбачає створення відповідного інтернет-порталу, підписали Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим, Офіс Генерального прокурора, Український інститут національної пам’яті, Міжнародний фонд "Відродження" та Центр дослідження безпекового середовища "Прометей", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що підписання відбулося в Офісі Президента України.

"За дорученням Президента України та з метою відновлення територіальної цілісності України, деокупації та реінтеграції АР Крим та міста Севастополя команда Представництва системно працює в напрямку запровадження політик та засад перехідного правосуддя. Право кожного знати правду про події окупації Криму є, безумовно, одним з важливих та обов’язкових елементів нашої роботи в цьому напрямку", – наголосив постійний представник Президента України в АРК Антон Кориневич.

Передбачається, що онлайн-ресурс міститиме найрізноманітніші дані, зокрема: свідчення очевидців, архівні джерела, інформацію ЗМІ, рішення та резолюції міжнародних організацій, фото- та відеоматеріали.

"Спочатку це будуть перші 30 історій про злочини, скоєні на тимчасово окупованій території: права людини, військові злочини, екологія, економіка тощо. Буде працювати система зі зручним пошуком: по особах, по місцях, по часу", – розповів голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович.

Ключовою вимогою до всього проекту є достовірність, об’єктивність та базування на офіційних даних. Зокрема, в основу порталу будуть покладені результати роботи Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора, факти та свідчення, задокументовані неурядовими організаціями.

Заступник Генерального прокурора України Гюндуз Мамедов нагадав, що з 2014 року правоохоронні органи України та органи прокуратури фіксують і розслідують злочини, вчинені на тимчасово окупованих територіях України. Це понад 20 тисяч кримінальних правопорушень, серед іншого воєнні злочини та злочини проти людяності.

Виконавчий директор Міжнародного фонду "Відродження" Олександр Сушко вважає, що створення такого порталу допоможе Україні більш систематизовано доносити до міжнародної спільноти інформацію про злочини та події на тимчасово окупованих територіях.

Як раніше повідомляв УНН, у слідчих ізоляторах та в’язницях на окупованих територіях Донбасу і Криму перебувають понад 400 українців. 

Нагадаємо, Україна не зможе звернутися до Міжнародного кримінального суду щодо виплат компенсації за військові злочини Росії на Донбасі і в Криму, поки не ратифікує Римський статут. 

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